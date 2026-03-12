Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μακράν τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως και, ως εκ τούτου, επωφελούνται οικονομικά όταν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας αυξάνονται, σημείωσε σε σημερινή του ανάρτησή στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως τόνισε, το ζήτημα που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χώρα «κακόβουλη αυτοκρατορία», υποστηρίζοντας ότι η κατοχή πυρηνικών θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή της Μέσης Ανατολής αλλά και στην πραγματικότητα, του κόσμου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως, όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, κερδίζουμε πολλά χρήματα.

Όμως, αυτό που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, ως πρόεδρο, είναι να σταματήσω μια κακόβουλη αυτοκρατορία, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, στην πραγματικότητα, ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ να συμβεί», έγραψε χαρακτηριστικά.









Πηγή: Πρώτο Θέμα