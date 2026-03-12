Επείγουσα πρόταση νόμου πρόκειται να κατατεθεί το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολομέλεια της Βουλής, με την έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ούτως ώστε να δοθεί παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης.

Όπως ανέφερε ο κ. Τρυφωνίδης, χθες, τελευταία ημέρα της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ο κ. Τρυφωνίδης σημείωσε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και το Υπουργείο, δέχθηκαν εκατοντάδες παράπονα από πολίτες, εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε. Όπως είπε, από χθες βράδυ υπήρξε συνεννόηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, με στόχο την άμεση κατάθεση επείγουσας πρότασης νόμου, ώστε να δοθεί παράταση χρόνου στην ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το πρωί της Πέμπτης έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία της Επιτροπής με το ΤΟΜ και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενώ η πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί με τη μορφή του επείγοντος το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, στην πρόταση νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική ισχύ από τις 11 Μαρτίου 2026, ημέρα κατά την οποία έληξε η προθεσμία με βάση τον υφιστάμενο Νόμο. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΤΟΜ να επιστρέψει τα χρήματα σε πολίτες που ανανέωσαν την άδεια κυκλοφορίας τους, από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου 2026 μέχρι τη δημοσίευση του νέου Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προστίμου, καθώς και της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση γίνεται «λόγω του σοβαρού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα και με στόχο να ωφεληθούν οι πολίτες».

«Αισιοδοξώ ότι με την εγκατάσταση του νέου συστήματος τον ερχόμενο Νοέμβριο, δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα», πρόσθεσε ο κ. Τρυφωνίδης.

