Σε 13.401 συνολικά περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2025, εκ των οποίων τα 7.154 ήταν πυρκαγιές, 5.259 ειδικές εξυπηρετήσεις και 988 ψευδείς κλήσεις και μαζί με το έτος 2024 υπάρχει μια αύξηση 4,94% στα περιστατικά, δήλωσε ο Αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος την Πέμπτη, κατά την παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων για το 2025, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνου Φυτιρή. Εξάλλου αναφέρθηκε ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου η Κύπρος θα έχει στη διάθεσή της συνολικα 13 πτητικά μέσα.

Στην διάσκεψη Τύπου, στο αμφιθέατρο του ΓΤΠ, στη Λευκωσία, ο κ. Λογγίνος αναφέρθηκε αναλυτικά στα στοιχεία λέγοντας ότι πρώτη σε περιστατικά είναι η Λευκωσία και ακολουθούν η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος, η Αμμόχωστος και η ΕΜΑΚ, που ανταποκρίνεται όταν κι εφόσον χρειαστεί.

Από τις 5.171 κλήσεις οι 1.180 αφορούν πυρκαγιές υπαίθρου, περίπου το 22,8%, μετά τις 7 το βράδυ που κλείνουν οι σταθμοί πυροσβεστικής στην ύπαιθρο και σημείωσε ότι αυτοί οι σταθμοί πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες. Ο κ. Λογγίνος είπε ότι στις αστικές πυρκαγιές υπήρξε αύξηση 4,31%, και 8,81% στις πυρκαγιές υπαίθρου.

Για το 2025 έγιναν, συνέχισε, 20 διασώσεις, σε σχέση με το 2024 που ήταν 35, οι τραυματίες ήταν 15 το 2025 και 10 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, 9 στην επαρχία Λεμεσού και ένας στην επαρχία Λευκωσίας.

Ο αριθμός των ειδικών εξυπηρετήσεων το 2025 ήταν 5.259, σημειώνοντας μείωση 1,09% σε σχέση με το 2024 και από αυτές, οι απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες ήταν 1.691.

Για τις επιθεωρήσεις σε κέντρα αναψυχής, ο κ. Λογγίνος είπε ότι έγιναν 100 παγκύπρια τους πρώτους δύο μήνες, εκ των οποίων 20 στη Λευκωσία, εκ των οποίων οι 13 δεν ήταν ικανοποιητικοί. Στη Λάρνακα έγιναν 24 ελέγχου, 13 μη ικανοποιητικοί. Στην Αμμόχωστο έγιναν 16 ελέγχου, 6 μη ικανοποιητικοί, στη Λεμεσό 21 ελέγχου 14 μη ικανοποιητικοί. Στην Πάφο 19 έλεγχοι, 6 μη ικανοποιητικοί. «Στο σύνολο λοιπόν των 100 ελέγχων, το 53% δυστυχώς των κέντρων αναψυχής ήταν μη ικανοποιητικά».

Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν, είπε, και σε βιομηχανικά υποστατικά όπου στο σύνολο των 80 ελέγχων τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2026, το 73,75% δεν τηρούν τα μέτρα της πυρασφάλειας.

Ο Νίκος Λογγίνος στον αρχικό του χαιρετισμό σημείωσε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, βασική αποστολή της είναι η έρευνα και διάσωση ζωής, η πρόληψη και η κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή βοήθειας και υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απειλείται ζωή ή/και περιουσία, ή/και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.

Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πρόληψης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις αρμόδιες οικοδομικές αρχές σε θέματα πυροπροστασίας κτηρίων και οικοδομών, ενώ έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί αυτεπάγγελτους ελέγχους πυροπροστασίας σε υποστατικά και εγκαταστάσεις, με στόχο την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Σε ετήσια βάση, είπε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 13.000 κλήσεις παγκύπρια. Από αυτές, περίπου 8.500 αφορούν περιστατικά πυρκαγιών, ενώ περίπου 4.500 σχετίζονται με ανταποκρίσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και διασώσεων.

Σημείωσε δε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πέραν της ευθύνης της για την καταστολή πυρκαγιών στην ύπαιθρο, είναι επιφορτισμένη με την πλήρη κάλυψη πυρκαγιών σε αστικές, οικιστικές, βιομηχανικές και ξενοδοχειακές περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε ότι οι πυροσβέστες καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ποικίλες αποστολές διάσωσης και παροχής βοήθειας, όπως απεγκλωβισμούς ατόμων από ελαττωματικούς ανελκυστήρες ή άλλους περιορισμένους χώρους, αντλήσεις όμβριων υδάτων από κατοικίες και υποστατικά κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων, ρυμουλκήσεις οχημάτων και διασώσεις ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένους δρόμους, ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων, προληπτικές ενέργειες για αποτροπή δυστυχημάτων, διασώσεις ζώων, καθώς και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων μετά από τροχαίες συγκρούσεις.

Επιπλέον, συνέχισε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει συστηματικά υποστήριξη προς άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση πολλών κρίσιμων περιστατικών.

Ο Αρχιπύραρχος ανέφερε ότι η κλιματική κρίση, οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργούν νέα δεδομένα στα οποία οι πυροσβέστες καλούνται να ανταποκριθούν με ταχύτητα, επαγγελματισμό και υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας.

Για τον λόγο αυτό, είπε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να ενισχύεται και να αναβαθμίζεται διαρκώς τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε σύγχρονο εξοπλισμό, επιχειρησιακές υποδομές και τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κάθε είδους περιστατικό.

Είπε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, καθώς και 60 μελών Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού, ενώ προχωρούν διαδικασίες για την παραλαβή νέων πυροσβεστικών οχημάτων. Εχει ολοκληρωθεί, ανέφερε, ο τριετής κύκλος ακαδημαϊκών σπουδών των 270 νεοπροσληφθέντων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά πυροσβεστών.

Ιδιαίτερης σημασίας, συνέχισε, είναι επίσης η ενίσχυση που προωθείται μέσω του ολιστικού προγράμματος εγκατάστασης σύγχρονων συσκευών παρακολούθησης, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης καπνού και έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών κατά το αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Μίλησε για καταλυτική συμβολή στην ενίσχυση και αναβάθμιση της υπηρεσίας από το ΥΔΔΤ, ευχαριστώντας τον Υπουργό, ενώ σημείωσε και την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανισμών του κράτους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Λογγίνος ανέφερε ότι πολύ σύντομα αναμένεται η παράδοση του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίας Νάπας, κόστους περίπου 7-8 εκ ευρώ, ανεγείρεται Σταθμός Υπαίθρου Πάχνας και στην Επταγώνια ενώ στην Λάρνακα θα ανεγερθεί νέος Σταθμός στη θέση του υφιστάμενου που θα κατεδαφιστεί.

Έχουν ολοκληρωθεί, συνέχισε, οι εργασίες σχεδιασμού και κατασκευής του χώρου εγκατάστασης του έργου του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ), στο Αρχηγείο της Υπηρεσίας στη Λακατάμεια, το οποίο εν ευθέτω χρόνω θα τεθεί σε λειτουργία. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Πυροσβεστική, σημείωσε, καθώς ενισχύει ουσιαστικά τον επιχειρησιακό συντονισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση περιστατικών σε παγκύπριο επίπεδο.

«Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας εξασφαλιστεί κονδύλι περίπου 6,2 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής ’ΘΑλΕΙΑ 2021–2027’».

Προτεραιότητα η ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, λέει ο Φυτιρής

Η Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζουν πλήρως την προσφορά του προσωπικού της Πυροσβεστικής, «μια αποστολή προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και προς την κοινωνία, που πολλές φορές ασκείται κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες», και εκφράζον ειλικρινή εκτίμηση προς όλα τα μέλη της Υπηρεσίας για το έργο που επιτελούν καθημερινά, ανέφερε στον χαιρετισμό του στην διάσκεψη Τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Τα στοιχεία, πρόσθεσε, αποτυπώνουν με σαφή τρόπο το μέγεθος της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είπε σημειώνοντας ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μια πραγματική ανθρώπινη ιστορία, μια ζωή που σώθηκε, μια περιουσία που προστατεύθηκε, ένας συμπολίτης μας που βρήκε βοήθεια τη στιγμή που τη χρειαζόταν.

Τα στοιχεία, συνέχισε, αναδεικνύουν παράλληλα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί αύξηση των πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων μας. Σε μεγάλο ποσοστό, ανέφερε, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών ακόμη πιο επιτακτική.

«Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα πιο έντονες, η ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία, η οποία μέσω του ΥΔ&ΔΤ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχύοντας τα μέσα, την εκπαίδευση και τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής».

Ο κ. Φυτιρής είπε ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την Αστυνομία, την Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα Δασών, την Εθνική Φρουρά και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ο συντονισμός όλων είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών και την προστασία των πολιτών.

Ενίσχυση πτητικών μέσων ενόψει καλοκαιρινής περιόδου

Σε ερωτήσεις για τα πτητικά μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιάς, ο κ. Λογγίνος ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου θα έχουμε 5 πτητικά μέσα, το ένα θα ανήκει στην ΚΔ και θα λειτουργήσει 1η Μαΐου. Επίσης, συνέχισε, η Ιορδανία θα στείλει δύο air tractor, σημειώνοντας ότι συνολικά θα έχουμε 13 πτητικά μέσα.

Όπως είπε, θα υπάρχει και η εναέρια συμβολή από Αστυνομία και ΕΦ για συντονισμό. «Φέτος, η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά, με ενίσχυση των πτητικών μέσων» ανέφερε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι η ΚΔ θα αγοράσει συνολικά 3 air tractor με χωρητικότητα 3000 κμ αλλά όχι πτητικά μέσα για την νύχτα.

Ειδικές ομάδες της Πυροσβεστικής, ανέφερε, συμβουλεύουν από τις αρχές του μήνα τις κοινοτικές αρχές για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όπως ζώνες πυρόσβεσης, μέτρα πυρασφάλειας κι εκκένωσης. Υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει, είπε, την δημιουργία ομάδας εθελοντών που θα γραφτούν στο μητρώο και θα χρησιμοποιούν drone για επιθεωρήσεις παγκύπρια. Αισθητήρες έχουν επίσης τοποθετηθεί σε υπαίθριες περιοχές Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας για ανίχνευση πυρκαγιών, ανέφερε, ενώ κάτι ανάλογο θα γίνει σε δάση και βιομηχανικές ζώνες.

Σημείωσε επίσης ότι πέραν του 90% των πυρκαγιών σε ύπαιθρο οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ