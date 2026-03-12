Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να οδηγηθεί στις αρχές Απριλίου η πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για τα σακουλάκια νικοτίνης και ελέγχου των εν λόγω προϊόντων, με στόχο την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, καθώς και την πάταξη του λαθρεμπορίου, σύμφωνα με δηλώσεις του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, την Πέμπτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζήτησε επί της αρχής την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο κ. Παντελίδης τον περασμένο Δεκέμβριο, με στόχο να ενταχθούν τα σακουλάκια νικοτίνης στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνίσματος.

Όπως εξήγησε ο κ. Παντελίδης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, αν και τα προϊόντα αυτά ήδη κυκλοφορούν στην Κύπρο, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να διέπει την εμπορία, την περιεκτικότητα και την ποιότητά τους. Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου από την πολιτεία, τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των εν λόγω προϊόντων που εντοπίζονται στις ελεύθερες περιοχές, προέρχεται από τις κατεχόμενες περιοχές, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο της ποιότητάς τους και της περιεκτικότητάς τους σε νικοτίνη.

«Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι τόσο το Υπουργείο Υγείας, όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία μας και ευελπιστώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αρχές Απριλίου, θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, έτσι ώστε να υπερψηφιστεί», δήλωσε ο κ. Παντελίδης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι με την ψήφιση της νομοθεσίας, τα σακουλάκια νικοτίνης θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως τα καπνικά προϊόντα. Θα ελέγχεται η περιεκτικότητά τους, θα υπόκεινται σε φορολόγηση και τελωνειακή σήμανση, ενώ δεν θα επιτρέπεται η πώλησή τους σε ανήλικους.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Παντελίδης διευκρίνισε ότι τα σακουλάκια νικοτίνης δεν πωλούνται σήμερα σε περίπτερα και εξήγησε ότι χρησιμοποιούνται, κυρίως από καπνιστές, ως υποκατάστατο του καπνίσματος. «Σε ό,τι αφορά τους καπνιστές, είναι το προϊόν του μέλλοντος», ανέφερε.

Ακόμη, κάνοντας λόγο για τη σημασία της εν λόγω πρότασης νόμου, ο κ. Παντελίδης δήλωσε ότι σε σκανδιναβικές χώρες, όπου έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες πρακτικές, «η μείωση του παραδοσιακού καπνίσματος είναι ραγδαία. Όπως ραγδαία είναι και η βελτίωση της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ