Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λεμεσού, για οπές από σφαίρες πυροβόλου όπλου σε καφετέρια στην Λεμεσό.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα, διαπιστώθηκαν δύο οπές σε παράθυρα της καφετέριας, οι οποίες προκλήθηκαν από ρίψη πυροβόλου όπλου.

Με το πέρας των εξετάσεων, η σκηνή αποδεσμεύτηκε.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

