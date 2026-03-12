Σοβαρές εκκρεμότητες στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων από οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της και ανώτερος λειτουργός ελέγχου, Μάριος Πετρίδης, μιλώντας στον Χρίστο Μιχάλαρο στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα του Δήμου Πάφου, με τον κ. Πετρίδη να ξεκαθαρίζει ότι ο συγκεκριμένος δήμος αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα συμμόρφωσης.

«Ο Δήμος Πάφου είναι από τα ενδεικτικά παραδείγματα οργανισμών, τα έχουμε στην έκθεση στη σελίδα 8, που ο έλεγχός τους μέχρι και το 2023 έχει ολοκληρωθεί. Άρα έχει υποβάλει και έχουν ελεγχθεί οι οικονομικές του καταστάσεις κανονικά», ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι παρόμοια πρακτική ακολουθούν και άλλοι οργανισμοί, όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Αρχή Ηλεκτρισμού, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

«Όλοι αυτοί ετοιμάζουν και υποβάλλουν εγκαίρως τις οικονομικές τους καταστάσεις», είπε.

Σε ό,τι αφορά άλλες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Πάφου, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο συλλογής πληροφοριών.

«Προς το παρόν συλλέγουμε πληροφορίες. Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, «έρχονται κάποια άτομα και μας υποβάλλουν πληροφορίες. Τις αξιολογούμε. Γνωρίζετε ότι μπορεί κάποιες πληροφορίες να ευσταθούν, μπορεί κάποιες άλλες να μην ευσταθούν».

«Θα τις ελέγξουμε όλες με τη δέουσα επιμέλεια και τον σωστό επαγγελματισμό μας. Και όταν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, σίγουρα θα το μάθετε, εφόσον έχουμε μια τόσο καλή συνεργασία και συνεχώς προσπαθούμε να φτάσει το μήνυμά μας στους πολίτες μέσω εσάς», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο βασικό αντικείμενο της έκθεσης, ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι αφορά τον έλεγχο –ή πιο συγκεκριμένα τον μη έλεγχο σε πολλές περιπτώσεις– οντοτήτων της γενικής κυβέρνησης και όχι του κεντρικού κράτους, όπως αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικούς οργανισμούς και κρατικές επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, «όλοι αυτοί οι οργανισμοί οφείλουν να ετοιμάζουν και να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Ελεγκτή εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους».

Ωστόσο, όπως είπε, η υποχρέωση αυτή συχνά δεν τηρείται.

«Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε κύριε Μιχάλαρε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 ο αριθμός των οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζουν κάποια εκκρεμότητα, οποιαδήποτε, για την περίοδο 1995 μέχρι 2023 ανέρχεται σε 6.734».

Οι εκκρεμότητες αυτές, όπως διευκρίνισε, αφορούν συνολικά 653 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων δήμοι, κοινοτικά συμβούλια, σχολικές εφορίες και άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως είπε, οι οργανισμοί δεν υπέβαλαν καν οικονομικές καταστάσεις.

«Δεν έχουν στείλει καν, δεν έχουν υποβάλει καν οικονομικές καταστάσεις, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ανησυχητικό και ουσιαστικά αποτρέπει οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας των ιθυνόντων και των ασκούντων δημόσια εξουσία», τόνισε.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά το πρόβλημα που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου.

«Για σκεφτείτε τώρα κύριε Μιχάλαρε να έχω ένα κοινοτικό συμβούλιο που δεν μου υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις το 2010, που ήταν πριν από τρεις κοινοτάρχες, να μου ετοιμάσει και να μου υποβάλει οικονομικές καταστάσεις φέτος. Τι τρέχα γύρευε, άντε να βρεις ευθύνη, άντε να εντοπίσεις ευθύνες», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αίτια των καθυστερήσεων, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν είχε ως στόχο τη διερεύνησή τους.

«Δεν ξέρω κύριε Μιχάλαρε. Ο στόχος μας σε αυτή την έκθεση τουλάχιστον δεν ήταν να βρούμε τα αίτια αυτών των καθυστερήσεων. Όμως είναι γεγονός ότι αν δείτε και κάποια παραδείγματα που υπάρχουν, κάποιοι επισταμένως δεν υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις», σημείωσε.

Ο κ. Πετρίδης εξήγησε επίσης τη σημασία των οικονομικών καταστάσεων για την αξιολόγηση της οικονομικής εικόνας ενός οργανισμού.

«Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ένα έγγραφο το οποίο θα το πιάσει κάποιος στα χέρια του, θα το μελετήσει και θα πει αυτός ο οργανισμός είναι εύρωστος, δεν είναι εύρωστος, χρωστά, δεν χρωστά, τι περιουσιακά στοιχεία έχει, τι υποχρεώσεις έχει, τι έπραξε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τι πλήρωσε», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «δίνει αυτή η οικονομική κατάσταση την εικόνα κάποιου καλού, κάποιου υγιούς οργανισμού, κάποιου εύρωστου οργανισμού. Άρα όλη αυτή την εικόνα, αν δεν την έχεις, σίγουρα δυσκολεύει το πράγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική αξιολόγηση και, όταν πάμε παραπέρα, την προσπάθεια λογοδοσίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 179 οργανισμοί δεν υπέβαλαν οικονομικές καταστάσεις μέχρι το 2023.

