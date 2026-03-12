O αριθμός των οικονομικών καταστάσεων Οργανισμών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που παρουσιάζουν εκκρεμότητα ελέγχου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, για την περίοδο 1995–2023, ανέρχεται στις 6.734, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Οργανισμών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που δημοσίευσε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Οι ελεγχόμενοι φορείς είναι Δήμοι, Κοινοτικά Συμβούλια, Σχολικές Εφορείες και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου.

Στην Εκθεση αναφέρεται ότι διαπιστώθηκαν 6.734 οικονομικές καταστάσεις σε εκκρεμότητα στις 31.12.2025 (αφορούν την περίοδο 1995–2023) εκ των οποίων: 5.449 (80,9%) οικονομικές καταστάσεις έχουν ανατεθεί αλλά δεν έχουν ελεγχθεί από ιδιώτες ελεγκτές, 929 (13,8%) οικονομικές καταστάσεις δεν υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία κατά παράβαση της νομοθεσίας και 4.265 (63,3%) από τις 6.734 οικονομικές καταστάσεις που εκκρεμούν αφορούν έτη πριν το 2020. Οι εν λόγω 6.734 περιπτώσεις αφορούν έτη οικονομικών καταστάσεων των οποίων δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και αφορούν συνολικά σε 653 Οργανισμούς.

Στον προλογισμό του, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις αυτές "υπονομεύουν ουσιαστικά την αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών και περιορίζουν την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα".

Σημειώνει ακόμη ότι "η έγκαιρη υποβολή και ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος".

"Η διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων πόρων αποτελεί βασική αρχή της χρηστής διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των φορέων του δημόσιου τομέα συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση και απαραίτητο μηχανισμό ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας των οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα", τονίζει ο Γενικός Ελεγκτής.

Υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Ν.20(Ι)/2014), οι οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κρατικοί οργανισμοί και οι κρατικές επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Ελεγκτή εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.

"Ακολούθως η έγκαιρη ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς διασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα του Γενικού Ελεγκτή παραμένουν επίκαιρα και χρήσιμα".

Οπως αναφέρει, από το 2014, μετά την τροποποίηση του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανέθετε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των δημόσιων οργανισμών σε ιδιώτες ελεγκτές, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή.

"Η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού οικονομικών καταστάσεων που παραμένουν ανέλεγκτες" τονίζει ο ΓΕ.

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζουν εκκρεμότητα ελέγχου, για την περίοδο 1995–2023, ανέρχεται στις 6.734. Οι εκκρεμότητες αυτές αφορούν 653 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, Κοινοτικών Συμβουλίων, Σχολικών Εφορειών και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2023 οι Ελεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων σε εκκρεμότητα ανέρχονταν στους Δήμους σε 149, Κοινοτικά Συμβούλια 1.386, Σχολικές Εφορείες 674 και Άλλοι Οργανισμοί 2.469.

Σε ό,τι αφορά τους Δήμους σημαντικές καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, που περιλαμβάνεται στην έκθεση της ΕΥ, παρουσίαζαν ο Δήμος Αγλαντζιάς - 8 χρόνια, οι Δήμοι Δρομολαξιάς-Μενεού - 6 χρόνια, Λαπήθου - οκτώ χρόνια, Γεροσκήπου -επτά χρόνια και Κερύνειας 4 χρόνια. Κάποιοι από τους Δήμους που παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν πλέον ως αυτόνομες οντότητες μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπική Αυτοδιοίκησης, όπως π.χ. ο Δήμος Αγλαντζιάς.

"Οι καθυστερήσεις αυτές υπονομεύουν ουσιαστικά την αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών και περιορίζουν την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Η έγκαιρη υποβολή και ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος".

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προσθέτει, αποφασίστηκε το 2025 η εφαρμογή νέας διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία οι ίδιοι οι οργανισμοί αναλαμβάνουν την ευθύνη ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων σε ιδιώτες ελεγκτές, πάντοτε υπό την έγκριση του Γενικού Ελεγκτή.

Στόχος, σημειώνει ο ΓΕ, είναι η σημαντική μείωση των εκκρεμοτήτων τα επόμενα χρόνια και η αποκατάσταση της ομαλής και έγκαιρης ολοκλήρωσης των ελέγχων, προς όφελος της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θα εκδίδει ετησίως σχετική Ειδική Έκθεση μέχρι την ουσιαστική μείωση του σχετικού αριθμού ανέλεγκτων οικονομικών καταστάσεων.

