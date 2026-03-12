Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Κύπρο, από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έδωσαν αξιωματούχοι των Βρετανικών Βάσεων, στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας και τους Αντιδημάρχους Αυγόρου, Αχνας, Λιοπετρίου και Σωτήρας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται πως «ο Δήμαρχος Χρήστος Ζαννέττου είχε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, συνάντηση με την Fleur Thomas, Ανώτατη Διοικητική Λειτουργό της Διοίκησης των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων και Γραμματέα Διοίκησης των Βρετανικών Δυνάμεων Κύπρου και την Μαρία Κυριακίδου – Πιερή, Πολιτικό Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, σχετικά με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Στη συνάντηση «παρέστησαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λιοπετρίου, Αυγόρου και Άχνας, Μάρκος Κουμή, Παναγής Μιχαηλάς και Νίκος Βάσιλας».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, «οι αρμόδιες αρχές παρουσίασαν υπεύθυνα και τεκμηριωμένα την κατάσταση στην περιοχή, τόνισαν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατεί στο νησί».

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται με αμείωτη ένταση ο πόλεμος-Νέα αύξηση στην τιμή πετρελαίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι οι οικογένειες Βρετανών υπηκόων που ζουν στην Κύπρο συνεχίζουν κανονικά την καθημερινότητά τους, ακόμη και σε περιοχές κοντά στις στρατιωτικές βάσεις, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας».

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Ζαννέττου ανέφερε πως «η ενημέρωση που λάβαμε ήταν σαφής και καθησυχαστική, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Κύπρο. Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, μεταφέροντας σωστά μηνύματα προς την κοινωνία και τους επισκέπτες της χώρας μας» σημείωσε.

Επισήμανε επίσης, ότι «η Κύπρος παραμένει ασφαλής, σταθερός και αξιόπιστος προορισμός» και διαβεβαίωσε ότι «ως Δήμος Αγίας Νάπας εργαζόμαστε με υπευθυνότητα για να διαφυλάξουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης και να στηρίξουμε την τουριστική περίοδο, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας μας ως τόπου ασφάλειας και φιλοξενίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ