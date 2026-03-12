Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς εξέφρασε ο Γιώτης Παπαχριστοφή, Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τη στήριξη και την προώθηση της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, «στόχος είναι τον Ιανουάριο του 2027 να τεθεί ο θεμέλιος λίθος και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι το τέλος του 2028».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η δημιουργία του νέου νοσοκομείου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς θα μπορέσει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας των κατοίκων της Πόλης Χρυσοχούς και των γύρω κοινοτήτων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται διαχρονικά από την τοπική κοινωνία, αφού το υφιστάμενο νοσοκομείο λειτουργεί από την περίοδο της αγγλοκρατίας και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές απαιτήσεις.

Ανέφερε ότι το επόμενα χρόνια οι ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας θα αυξηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της αναπτυξιακής προοπτικής που παρουσιάζει η περιοχή. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, «είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν έγκαιρα οι σωστές υποδομές, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Την Τετάρτη αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η απαλλοτρίωση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, με τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να αναφέρει σε δηλώσεις του στο Προεδρικό ότι το εμβαδόν του νέου Νοσοκομείου της Πόλεως Χρυσοχούς θα ανέλθει στις 21.000 τ.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ