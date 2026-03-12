Αύξηση παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Χάρης Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, αυτό στην παρούσα φάση είναι το λιγότερο πρόβλημα και δεν θα επηρεάσει σε βαθμό σημαντικό τις τουριστικές ροές προς τη χώρα μας ή τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό.

Πρόσθεσε πως η διαφοροποίηση στις τιμές στα ναύλα ισχύουν για όλους τους τουρίστες, όπου και να ταξιδέψουν.

Τόνισε πως από τη στιγμή που τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε ζήσει διαδοχικά ρεκόρ ταξιδιών των Κυπριών, δεν δικαιολογείται ο οποιοσδήποτε πανικός ή ανησυχία όσον αφορά το ύψος των ναύλων των αεροπορικών.

Η ζήτηση, πρόσθεσε, πάντα αντανακλάται από την προσφορά και η ζήτηση έχει να κάνει και με τις τιμές.

Σημείωσε πως ο μέρος όρος αύξησης των ναύλων τα τελευταία χρόνια δεν υπερβαίνει τον μέσο όρο των κοινωνικών πληθωριστικών τάσεων.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε πως την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί η συνδεσιμότητα της Κύπρου σε πολύ σημαντικό βαθμό και γι΄αυτό είδαμε νέα ρεκόρ όσον αφορά τόσο τον εισερχόμενο τουρισμό, όσο και τον εξερχόμενο.

Επανέλαβε πως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση στις τιμές, που ενδεχομένως να είναι και κάτι παροδικό.

Σε ερώτηση πότε είναι η κατάλληλη περίοδος για να διευθετήσει κάποιος τις καλοκαιρινές του διακοπές, ώστε να βρει φθηνά εισιτήρια, ο κ. Παπαχαραλάμπους ανέφερε πως ο κανόνας είναι «όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο.

Σημείωσε πως θα πρέπει να διαχειριστούμε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή για την Κύπρο στο εξωτερικό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποφέρει ο τουρισμός το καλοκαίρι.