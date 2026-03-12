Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου μεταφέρθηκαν δύο πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχημα παρά την έξοδο Αγίας Θέκλας, στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 16:28 το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου «λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, παρά την έξοδο Αγίας Θέκλας, στην επαρχία Αμμοχώστου».

Διαβάστε επίσης: Φωτιά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε Σχολή στη Λεμεσό

Για το περιστατικό «ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με όχημα και ομάδα διάσωσης».

Προστίθεται πως «ένα πρόσωπο, αφού τοποθετήθηκε σε φορείο διάσωσης, παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου».

Πηγή: ΚΥΠΕ