Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, σωρό από ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ανοιχτό χώρο, εντός Σχολής στην επαρχία Λεμεσού.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και σε σχολικό εξοπλισμό σε παρακείμενο σημείο, το οποίο ήταν καλυμμένο με μεταλλικό σκέπαστρο.

Διενεργήθηκε έλεγχος στις παρακείμενες αποθήκες της Σχολής και διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.