Πυρκαγιά σε σωρό παλιών ηλεκτρικών συσκευών ξέσπασε σε χώρο Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό, κινητοποιώντας το απόγευμα τους πυροσβεστικούς σταθμούς της πόλης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μεγάλο σωρό από παλιές ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονταν σε ανοικτό χώρο, εντός περιφραγμένου χώρου της Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενο εφαπτόμενο χώρο, ο οποίος ήταν καλυμμένος με μεταλλικό σκέπαστρο και περιείχε παλιό σχολικό εξοπλισμό, όπως θρανία και καρέκλες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε είσοδο στον χώρο από δύο διαφορετικά σημεία, χρησιμοποιώντας αριθμό αναπνευστικών συσκευών και σωλήνες νερού, καταφέρνοντας τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε παρακείμενες αποθήκες, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.