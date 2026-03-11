Η πυραυλική φρεγάτα Federico Martinengo βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Είχε αναχωρήσει από το ιταλικό λιμάνι του Τάραντα την περασμένη Παρασκευή και το πληρωμά της αποτελούν πάνω από εκατόν εξήντα άνδρες και γυναίκες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 μέλη του ιταλικού ναυτικού, συμμετέχει σε επιχείρηση για την Κύπρο σε συντονισμό με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles De Gaulle» βρίσκεται επίσης στην περιοχή.

Πέρσι, η φρεγάτα "Martinengo" ολοκλήρωσε την αποστολή του στην επιχείρηση EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα για προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις απειλές των Χούθι, και επέστρεψε στη ναυτική βάση του Τάραντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ