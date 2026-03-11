Οι Ευρωπαίοι μέχρι το 20ό πακέτο κυρώσεων θα βρομοκοπάνε δηλώνει σαρκαστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι (οι Ευρωπαίοι) θα είναι σε καλή φόρμα για το εικοστό πακέτο κυρώσεων» δηλώνει χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας emoji με... έναν ασβό.

Η ανάρτηση της Ζαχάροβα

«Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, που προκλήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και την ενεργειακή εξάρτηση των Βρυξελλών, αναγκάζει τους ευρωπαίους να επινοούν συνεχώς νέους τρόπους αντίδρασης στην πραγματικότητα. Η μεγάλη ολλανδική εταιρεία Energiebank, που προμηθεύει ενέργεια στον πληθυσμό, πρότεινε στους πολίτες να «μειώσουν τη διάρκεια χρήσης του ντους». Νομίζω ότι θα είναι σε καλή φόρμα για το εικοστό πακέτο κυρώσεων 🦨»

