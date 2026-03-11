Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 24 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού.

Γύρω στις 6π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 24χρονου, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

