Σε εφαρμογή τίθεται νέα λειτουργία επείγουσας ειδοποίησης για περιστατικά ασφάλειας, κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης μέσω της εφαρμογής SafeCY, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, σημειώνοντας ότι η αναβάθμιση έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Πολιτική Άμυνα, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μηχανισμών έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι «η ενίσχυση των μηχανισμών άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης και αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών αποτελεί διαρκή και πρώτιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «σε αυτό το πλαίσιο η χρήση της τεχνολογίας είναι επιτακτική».

Όπως είπε, σε συνέχεια της ενεργοποίησης της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων SMS στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ και την Πολιτική Άμυνα, προχώρησε στην αναβάθμιση της εφαρμογής SafeCY, ώστε οι πολίτες που έχουν εγκατεστημένη την τελευταία έκδοσή της να μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις push notification για επείγοντα περιστατικά.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική Άμυνα θα μπορεί να αποστέλλει επείγουσες ειδοποιήσεις που θα αφορούν τη γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από ένα περιστατικό ή και μόνο όσους βρίσκονται εκείνη τη στιγμή εντός της συγκεκριμένης περιοχής. Παράλληλα, όλοι οι χρήστες της εφαρμογής, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της επηρεαζόμενης περιοχής, θα μπορούν να βλέπουν όλες τις ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί.

Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε τη νέα λειτουργικότητα «ένα ακόμη συμπληρωματικό εργαλείο / κανάλι επικοινωνίας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών», προσθέτοντας ότι αυτή συμπληρώνει την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων SMS, η οποία, όπως είπε, ελέγχθηκε «με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα» την περασμένη Παρασκευή σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Υπενθύμισε ότι ο κύριος τρόπος ενημέρωσης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης είναι η ήχηση των σειρήνων σε συνδυασμό με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές, προσθέτοντας όμως ότι «με τη σημερινή όμως εφαρμογή που θέτουμε σε λειτουργία, δημιουργείται ένας πολυεπίπεδος πλέον μηχανισμός ενημέρωσης του πληθυσμού, που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα».

🚨 Νέος μηχανισμός άμεσης ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών τίθεται σε λειτουργία μέσω της εφαρμογής SafeCY, ενισχύοντας τις δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού σε περιπτώσεις κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.



📲 Μέσω της λειτουργίας Επείγουσας Ειδοποίησης, η… pic.twitter.com/RA5EC7DUmq — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 11, 2026

Ανέφερε ακόμη ότι «ο κυριότερος μηχανισμός θα είναι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που βασίζεται στην τεχνολογία Cell Broadcasting», το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με ημερομηνία εφαρμογής τις αρχές Ιουνίου.

Ο κ. Δαμιανού είπε επίσης ότι η εφαρμογή SafeCY «έχει ήδη πέραν των 170 χιλιάδων downloads» και κάλεσε τους πολίτες να την εγκαταστήσουν ή να την ενημερώσουν στην τελευταία της έκδοση μέσω Google Play ή Apple Store, ενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις και δίνοντας έγκριση για πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής τους.

Πρόσθεσε ότι από σήμερα θα λειτουργεί επίσης τηλεφωνική υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1450, ενώ ευχαρίστησε το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανταπόκριση στο αίτημα αναβάθμισης της εφαρμογής.

Σε κοινό δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρουν ότι η νέα λειτουργικότητα αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο για την αμεσότερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας.

Όπως σημειώνεται, η Πολιτική Άμυνα θα μπορεί να αποστέλλει επείγουσα ειδοποίηση είτε μαζικά είτε στοχευμένα σε πολίτες που βρίσκονται εντός συγκεκριμένης περιοχής, ενώ όλοι οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή SafeCY στην τελευταία της έκδοση, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τόσο η λειτουργικότητα Επείγουσας Ειδοποίησης όσο και η δυνατότητα εντοπισμού των πλησιέστερων καταφυγίων. Διευκρινίζεται επίσης ότι υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής και την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας παρέχεται μέσω του 1450, με επιλογή 3 και στη συνέχεια επιλογή 5.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση λήψης επείγουσας ειδοποίησης μέσω SafeCY, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας, μετακινούμενοι σε υπόγειο όπου υπάρχει, παραμένοντας διαφορετικά σε εσωτερικό χώρο μακριά από παράθυρα, τζάμια και πόρτες, ή κατευθυνόμενοι στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο αν βρίσκονται εκτός κτηρίου, μέχρι νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ