Την ταλαιπωρία που υπέστησαν μαθητές και γονείς μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες, αλλά και τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή με τη διαθεσιμότητα ασθενοφόρων, ανέδειξε ο κοινοτάρχης Παλαιχωρίου Θεόφιλος Μυλτιάδους.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, ο κ. Μυλτιάδους ανέφερε ότι οι μαθητές που ενεπλάκησαν στο τροχαίο έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι τραυματίστηκαν στα δόντια λόγω της πρόσκρουσης.

Όπως είπε, το ζήτημα της επαρκούς κάλυψης της περιοχής με ασθενοφόρα παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 15 χρόνια. «Για χρόνια υπήρχαν δύο ασθενοφόρα στο Παλαιχώρι, μετά έμεινε ένα, το οποίο ήταν ιδιόκτητο και λειτουργούσε με τη στήριξη εθελοντών και νοσοκόμων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση άλλαξε μετά την εφαρμογή των νέων κανονισμών που προνοούν ότι τα ασθενοφόρα πρέπει να στελεχώνονται από διασώστες. «Τελικά καταφέραμε να δημιουργηθεί σταθμός ασθενοφόρου στην Κλήρου, ωστόσο το περιστατικό που σημειώθηκε χθες αναδεικνύει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας σωστά οργανωμένος σταθμός ασθενοφόρου για να καλύπτει αποτελεσματικά την περιοχή», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του ΣΙΓΜΑ εξέφρασαν θλίψη και αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής.

Όπως ανέφεραν, το τοπικό νοσοκομείο υπολειτουργεί και οι κάτοικοι αισθάνονται ότι λαμβάνουν μόνο υποσχέσεις. «Πρέπει να δουν πιο σοβαρά το θέμα. Μόνο όταν συμβεί κάτι θυμούνται την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Άλλοι πολίτες σημείωσαν ότι νιώθουν αποκλεισμένοι και ζητούν ουσιαστική στήριξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στην ορεινή περιοχή. «Νιώθουμε αποκλεισμένοι, χρειαζόμαστε ανάπτυξη».