Οκτώ πρόσωπα, έξι από τα οποία μαθητές, οι οποίοι τραυματίστηκαν στην χθεσινή τροχαία σύγκρουση στο δρόμο Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς για την χθεσινή τροχαία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου και ιδιωτικού οχήματος, ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας Αστυνομίας Κύπρου, Μιχάλης Μιχαήλ, είπε ότι η τροχαία σύγκρουση συνέβη γύρω στις 13:41 χθες στο δρόμο Παλαιχωρίου – Λευκωσίας παρά το χωριό Άγιος Επιφάνιος, προσθέτοντας ότι αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που οδηγούσε 35χρονη.

Σημείωσε ότι από την σύγκρουση 13 συνολικά πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Μιλάμε για τους δύο οδηγούς των οχημάτων, του λεωφορείου και του οχήματος, μιας 65χρονης η οποία ήταν σχολική συνοδός εντός του λεωφορείου και 10 μαθητές που επενέβαιναν στο λεωφορείο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο 54χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κρατήθηκε για νοσηλεία, καθώς επίσης και η 65χρονη σχολική συνοδός ενώ η 35χρονη οδηγός του λεωφορείου έτυχε των Πρώτων Βοηθειών και έλαβε εξιτήριο.

Ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ανέφερε επίσης σε σχέση με τους μαθητές, που τραυματίστηκαν ηλικίας από 12 έως 15 ετών, «έξι από τα παιδιά αυτά κρατήθηκαν για νοσηλεία στο Μακάρειο Νοσοκομείο». Πρόσθεσε ότι φέρουν κάποια κατάγματα στο πρόσωπο κυρίως και κρατήθηκαν για νοσηλεία.

«Άλλα 4 παιδιά έτυχαν των Πρώτων Βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο», κατέληξε.

