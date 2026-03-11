Η οργή και η αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί στις ορεινές κοινότητες ήταν εμφανείς στις δηλώσεις του κοινοτάρχη Παλαιχωρίου, Τάσου Μιχαηλίδη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» αναφέρθηκε τόσο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, όσο και στα χρόνια προβλήματα που –όπως υποστηρίζει– αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ο κ. Μιχαηλίδης περιέγραψε τις στιγμές του ατυχήματος σημειώνοντας ότι μια μικρή συγκυρία της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα. Όπως είπε, το λεωφορείο μετακινήθηκε ελαφρώς προς τα δεξιά την ώρα της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα το άλλο όχημα να χτυπήσει στο μπροστινό αριστερό μέρος και όχι μετωπικά. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γυρίσει λίγο στο πλάι και να μη δεχθεί όλη τη δύναμη της σύγκρουσης. Ίσως αυτή η συγκυρία να απέτρεψε πολύ χειρότερες καταστάσεις», ανέφερε.

Το λεωφορείο, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελεί καθημερινά το δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από το Παλαιχώρι προς το Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας και είναι ολοκαίνουργιο, μοντέλο του 2025. Όπως τόνισε, όλα τα καθίσματα διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν οι τραυματισμοί. Ο κοινοτάρχης εκτίμησε ότι το πρόβλημα φαίνεται να προκλήθηκε από τον οδηγό του άλλου οχήματος, ο οποίος πιθανόν να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε. «Από ό,τι πληροφορήθηκα, πήγαινε να κλείσει ραντεβού για αιμοκάθαρση. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη, αυτά θα διερευνηθούν», σημείωσε.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην άφιξη ασθενοφόρου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία –όπως ανέφερε– έφθασε περίπου 40 λεπτά μετά το περιστατικό. Ο κ. Μιχαηλίδης απέδωσε την καθυστέρηση στη χωροθέτηση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του σταθμού ασθενοφόρων, υποστηρίζοντας ότι εάν λειτουργούσε κανονικά ο σταθμός ασθενοφόρων στην Κλήρου, που βρίσκεται περίπου δέκα λεπτά από το σημείο του ατυχήματος, η ανταπόκριση θα ήταν πολύ ταχύτερη. Όπως είπε, πολλές φορές το ασθενοφόρο που θα έπρεπε να βρίσκεται στην περιοχή μετακινείται σε άλλες περιοχές, αφήνοντας τις ορεινές κοινότητες χωρίς άμεση κάλυψη.

Ο κοινοτάρχης διεύρυνε την κριτική του, μιλώντας για διαχρονική εγκατάλειψη των ορεινών κοινοτήτων από το κράτος. Το Παλαιχώρι, όπως είπε, αποτελεί το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής και λειτουργεί ως κέντρο για αρκετές μικρότερες κοινότητες, ωστόσο οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ελλιπείς. Έφερε ως παράδειγμα το ιατρικό κέντρο της περιοχής, το οποίο –όπως ανέφερε– θα έπρεπε να στελεχώνεται από δύο γιατρούς αλλά λειτουργεί μόνο με μία γιατρό, η οποία, όπως είπε, εδώ και 15 χρόνια καλύπτει σχεδόν μόνη της τις ανάγκες της περιοχής. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς από τις τέσσερις νοσηλεύτριες που θα έπρεπε να υπάρχουν, υπηρετούν μόνο δύο, ενώ η μία μετακινείται συχνά σε άλλα κέντρα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη λειτουργία του τοπικού αστυνομικού σταθμού, λέγοντας ότι στην πράξη λειτουργεί κυρίως ως χώρος κράτησης προσωρινών κρατουμένων και όχι ως σταθμός που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει αρκετές κοινότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο κατήγγειλε προβλήματα και στον τομέα της εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, στο νηπιαγωγείο του Παλαιχωρίου υπάρχει εδώ και δύο χρόνια ανάγκη διορισμού δεύτερου νηπιαγωγού, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει η διαδικασία, παρά –όπως είπε– τις σχετικές υποδείξεις που έγιναν ακόμη και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να γίνεται επιλογή παιδιών για το ποια θα γίνουν δεκτά, αφήνοντας γονείς που εργάζονται στη Λευκωσία χωρίς λύση για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο και για εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι που επιθυμούν να εγκατασταθούν στις ορεινές κοινότητες, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια ενίσχυσης για νεαρά ζευγάρια ουσιαστικά ακυρώνονται από τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης για οικοδομές. Όπως είπε, ενώ σε άλλες περιοχές οι άδειες εκδίδονται ταχύτερα, στις ορεινές κοινότητες απαιτούνται χρόνια, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να χάνουν ακόμη και τα επιδόματα που προβλέπονται.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χαρακτήρισε την κατάσταση «έγκλημα» και όχι απλώς αμέλεια, κατηγορώντας την Πολιτεία ότι εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα εις βάρος των ορεινών περιοχών.

Ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε και στην εικόνα που αντίκρισε στο σημείο του ατυχήματος, λέγοντας ότι αρκετά παιδιά βρίσκονταν στον δρόμο τραυματισμένα και σε κατάσταση σοκ. «Δεν πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο όπως ειπώθηκε. Ήταν τραυματισμένα και πέντε από αυτά παρέμειναν για νοσηλεία», υποστήριξε, καλώντας να μην υποβαθμίζεται η σοβαρότητα του περιστατικού.

Κλείνοντας, ο κ. Μιχαηλίδης απηύθυνε έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διατηρήσουν το θέμα στην επικαιρότητα, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από τη δημόσια πίεση μπορεί να υπάρξει αντίδραση από την πολιτεία. «Αν υπάρξει πίεση θα κινηθούν. Αν δεν υπάρξει, θα συνεχίσουν να μας αγνοούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

