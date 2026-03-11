Γίνονται οι διαδικασίες για έκδοση στη Γερμανία, ενός προσώπου ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας στη βάση ερυθράς αγγελίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και κληθείς να σχολιάσει τα όσα μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ ότι άντρας λιβανέζικης καταγωγής συνελήφθη την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα, ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας Αστυνομίας Κύπρου, Μιχάλης Μιχαήλ, είπε ότι στη βάση ερυθράς αγγελίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα πρόσωπο, σημειώνοντας ότι γίνονται οι διαδικασίες για έκδοση του στη Γερμανία.

Ερωτηθείς για τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι τα μέτρα ασφάλειας συνεχίζονται σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και σε άλλους χώρους με περιπολίες και στατικά περίπολα.

