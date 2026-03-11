Με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα του αφθώδους πυρετού, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους έχουν επηρεαστεί, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη διαχείριση της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό, έχει διευθετηθεί όπως ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, έρθει στη χώρα μας, όπου την Παρασκευή θα γίνουν διευθετήσεις για συνάντηση με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους επηρεαζόμενους φορείς όπως ακριβώς αποφασίστηκε και κατά την τελευταία σύσκεψη της Κυριακής.

