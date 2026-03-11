Στις 38 παραμένουν μέχρι στιγμής οι μονάδες στις οποίες εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα, με όλα τα κοπάδια να βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης της Επαρχίας Λάρνακας, ενώ όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα από τις εξετάσεις των δειγμάτων από τις υπόλοιπες Επαρχίες συμπεριλαμβανομένης και της Λάρνακας εκτός της μολυσμένης περιοχής να είναι αρνητικά, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ανώτερη Λειτουργός Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εμβολιασμοί, οι ιχνηλατήσεις, οι δειγματοληψίες σε Παγκύπρια εμβέλεια.

«Δεν έχουμε θετικά άλλα κρούσματα. Τα κρούσματα που είχαμε μέχρι τώρα είναι μέσα στη μολυσμένη ζώνη της Επαρχίας Λάρνακας. Εξετάσαμε άλλα δείγματα από άλλες Επαρχίες ακόμα και από την Λάρνακα , γύρω και έξω από τα 10χλμ και δεν βρήκαμε κάτι, αλλά συνεχίζουμε να εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι συνεχίζονται οι θανατώσεις στα συγκεκριμένα υποστατικά στη Δρομολαξιά, μόνο σε αγελάδες αυτή την στιγμή ένεκα και των έντονων κλινικών συμπτωμάτων που έχουν και τα ζώα υποφέρουν, και εν αναμονή των εξελίξεων.

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: «Με ειδοποίησαν τη νύχτα ότι θα έρτουν να τα θανατώσουν»

ΥΓΑΑΠ: Η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τον αφθώδη πυρετό

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας, έγινε χθες, παρουσίαση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, από την Υπουργό Γεωργίας, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τον αφθώδη πυρετό.

Αναφέρεται, παράλληλα, στην ανακοίνωση ότι επεξηγήθηκε το Νομικό πλαίσιο και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της ΕΕ, απαντήθηκαν ερωτήματα και ξεκαθάρισε η κατάσταση.

«Παραμένουμε μέχρι στιγμής στα 38 θετικά κρούσματα, με όλα τα κοπάδια να βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης της Επαρχίας Λάρνακας. Όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα από τις εξετάσεις των δειγμάτων από τις υπόλοιπες Επαρχίες συμπεριλαμβανομένης και της Λάρνακας εκτός της μολυσμένης περιοχής να είναι αρνητικά. Συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις, δειγματοληψίες και οι εμβολιασμοί σε Παγκύπρια εμβέλεια», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν παραχωρηθεί στους ιδιώτες κτηνίατρους 88.650 δόσεις εμβολίων για βοοειδή και 238.400 δόσεις για αιγοπρόβατα.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων όπως διακίνηση ζώων και ζωοτροφών, διακίνηση ανθρώπων χωρίς άδεια, βόσκηση ζώων και επίσης οι ζωολογικοί κήποι και θεματικά πάρκα μένουν κλειστά.