Σε σημαντικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν την αναβάθμιση και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αλλά και τον τομέα της Υγείας, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού, ο Πρόεδρος είπε ότι «θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα, ιδιαίτερα σημαντικά, που θα αποφασίσουμε σήμερα.

Το πρώτο αφορά την απόφαση μας για αναβάθμιση και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας, στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σήμερα θα εγκρίνουμε το νομοσχέδιο που ρυθμίζει νομοθετικά τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θεσμοθετεί μέσα από τον μηχανισμό τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση το 2023 για αναδιάρθρωση του τομέα, για ενίσχυση του μηχανισμού.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, υπό τον Εθνικό Συντονιστή, για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κρίσεων.

Mέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποφασίζουμε σήμερα τον διορισμό του Αρχιπύραρχου Νίκου Λογγίνου ως εθνικού συντονιστή.

Η δεύτερη απόφαση μας αφορά δύο τομείς της Υγείας. Όπως ανέφερα πολλές φορές, επενδύουμε ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας.

Η πρώτη απόφαση αφορά την ανέγερση του Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ενώπιον μας τα χρονοδιαγράμματα και προχωρούμε στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων. Άρα, σήμερα αποφασίζουμε την απαλλοτρίωση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το Νοσοκομείο.

Η δεύτερη απόφαση αφορά το Νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Ήταν κάτι που είχα υποσχεθεί και προεκλογικά, ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα της ΟΣΑΚ. Με το Εθνικό Ινστιτούτο θεσμοθετούμε ένα φορέα ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των δράσεων, πολιτικών και σχεδιασμών που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου έχοντας παράλληλα την αρμοδιότητα – και εδώ είναι το πιο σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα τομέα που η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό - να προωθεί και την έρευνα για τον καρκίνο στην Κύπρο.

Άρα, πρόκειται για τρεις σημαντικές αποφάσεις οι οποίες εντάσσονται στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για μεταρρύθμιση του κράτους του 1960 για να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα».