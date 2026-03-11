Κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση μας αυτή τη στιγμή, γιατί καλούμαστε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι νομοθετική υποχρέωση και το οποίο επιβάλλεται, ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, μιλώντας για τις θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

«Πιστέψτε με, το έχω πει και άλλες φορές, ότι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και αν σήμερα έλεγα σε όλους τους συναδέρφους, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, παρατήστε τα και ό,τι γίνει να γίνει, θα φεύγαν όλοι με μεγάλη ευχαρίστηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κανείς δεν πήγε να γίνει κτηνίατρος γιατί δεν αγαπάει τα ζώα, πρόσθεσε.

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ξεκάθαρα αναφέρει ότι εφόσον εντοπιστεί ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε ένα κοπάδι, θα θανατώνονται όλα τα ζώα, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για την αυστηρότερη νομοθεσία παγκόσμια.

Σε κάποια σημεία, τόνισε, δεν συμφωνούμε ούτε εμείς ,με τη νομοθεσία καθώς θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης αναλόγως με τη μορφολογία και την περίπτωση της κάθε χώρας.

«Είναι παντελώς άδικο και δεν έχει καμία λογική», πρόσθεσε.

Σε επίπεδο Κομισιόν, όπως είπε, «δεν μπορούμε να βρούμε άκρη».

Ανέφερε πως η αντίδραση των κτηνοτρόφων είναι απολύτως κατανοητή, καθώς χάνουν τα ζώα τους και καταστρέφεται η κτηνοτροφία.

Αυτή τη στιγμή, τόνισε, γίνεται μια οικονομική καταστροφή τόσο για τον τόπο όσο και για τους κτηνοτρόφους, ενώ σημείωσε πως υπάρχει κίνδυνος επισιτιστικής ανεπάρκειας.

Όπως είπε, το θετικό είναι ότι φαίνεται να περιορίζονται στην περιοχή της Λάρνακας τα κρούσματα.