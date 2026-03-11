Διευκρινίσεις έδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις αντιδράσεις για την άφιξη ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο.

Σε νέα τοποθέτησή του, ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι με την επίμαχη ανάρτησή του στόχος του ήταν να επικρίνει «κάποιες ελάχιστες, υπερφίαλες συμπεριφορές» που, όπως είπε, υποστήριζαν ότι «με την ισχύ των όπλων μπορούμε τώρα να πάρουμε πίσω τη σκλαβωμένη γη μας».

Παράλληλα εξέφρασε λύπη για το ύφος που χρησιμοποίησε, σημειώνοντας: «Λυπάμαι αν με το οξύ λεκτικό που χρησιμοποίησα, πλήγωσα τα συναισθήματα πολλών. Δεν ήταν πρόθεσή μου».





