Έντονες συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις προκάλεσε η καυστική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργου Φράνγκου.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X o κ. Φράγκος έγραψε, προφανώς για τις αντιδράσεις της άφιξης Ελληνικών φρεγατών και f-16 στην Κύπρο, τα εξής:



«Στρατόκαυλοι, ελληνούτσοι, φουστανελάδες, τσολιάδες, εθνικάφρονες καυλοπυρέσσοντες, κουλάρετε, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Η ευφορία σας είναι έωλη, παράλογη, ετερόφωτη και συννεφοβατούσα. Προσγειωθείτε. Πυρομανείς, μην ηδονίζεστε με τη φωτιά. Συνέλθετε».





Στρατόκαυλοι, ελληνούτσοι, φουστανελάδες, τσολιάδες, εθνικάφρονες καυλοπυρέσσοντες, κουλάρετε, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Η ευφορία σας είναι έωλη, παράλογη, ετερόφωτη και συννεφοβατούσα. Προσγειωθείτε. Πυρομανείς, μην ηδονίζεστε με τη φωτιά. Συνέλθετε.🤔#CyprusAttack #IranWar — Giorgos Frangos (@G_Frangos) March 4, 2026

Μετά από ορισμένες έντονες αντιδράσεις προέβη σε κάποιες διευκρινίσεις

















