Φωτιά ξέσπασε, χθες Τρίτη, σε φρεάτιο ανελκυστήρα στη Λακατάμεια, στην επαρχία Λευκωσίας.

Για τη φωτιά ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

Η πυρκαγιά βρισκόταν σε άχρηστα υλικά εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα, από την οποία προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, καθώς και σε αριθμό διαμερισμάτων του κτηρίου.

Για προληπτικούς λόγους προηγήθηκε εκκένωση της πολυκατοικίας, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.