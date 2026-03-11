Νέες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ, όσον αφορά τα πρόστιμα, από τις 6 Μαρτίου.

Μιλώντας σχετικά με το θέμα στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασίκκης, ανέφερε ότι όπως έχει ανακοινωθεί, από τις 6 Μαρτίου και χωρίς αναδρομική ισχύ, μετά από απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο έχουν τεθεί σε ισχύ διατάξεις της νομοθεσίας, μέσω της οποίας επέρχονται αλλαγές στην εξώδικη ρύθμιση της παραβίασης του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέχρι τις 5 Μαρτίου υπήρχε η δυνατότητα έκδοσης εξωδίκου προστίμου 300 ευρώ και με τρεις βαθμούς ποινής, όταν κατά την ενεργοποίηση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, ένα όχημα εισερχόταν σε διάβαση πεζών. Από τις 6 Μαρτίου το αδίκημα αυτό ρυθμίζεται εξωδίκως πλέον με το ποσό των 85 ευρώ και με την επιβολή τριών βαθμών ποινής.

Ουσιαστικά, τόνισε, από τις 6 Μαρτίου υπάρχει μια διαβάθμιση του αδίκηματος της παραβίασης του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, έτσι ώστε όταν έναν όχημα εισέρχεται στη διασταύρωση, πέραν της διάβασης πεζών, παραβιάζοντας τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, να υπάρχει η μέγιστη αυστηρότητα.

Διευκρίνισε ότι όσον αφορά την παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές, θα εξακολουθήσει να ισχύει η επιβολή εξωδίκου προστίμου ύψους 25 ευρώ χωρίς την επιβολή βαθμών ποινής.