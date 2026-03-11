Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 38 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με την υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας και της επίθεσης κατά του 27χρονου ιδιοκτήτη της, την περασμένη Κυριακή, 8 Μαρτίου, στην Πάφο.

Ο 38χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Πάφου να διερευνά την υπόθεση ληστείας, επίθεσης, και κλοπής.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη υπόπτου σχετικά με την υπόθεση, αφού προηγήθηκε στις 8 Μαρτίου η σύλληψη άντρα ηλικίας 31 ετών.

Στις 9 Μαρτίου, ο 31χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η μοτοσικλέτα κλάπηκε στις 8 Μαρτίου, ενώ βρισκόταν σταθμευμένη εξωτερικά πολυκατοικίας στην Πάφο, όπου διαμένει ο 27χρονος ιδιοκτήτης της.

Ο 27χρονος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του, σταθμευμένη σε δρόμο στην Πάφο, το απόγευμα της ίδιας μέρας. Στην προσπάθεια του να τη διαφυλάξει, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή, οδηγώντας την κλοπιμαία μοτοσικλέτα. Ο 27χρονος κατάφερε και ανέκοψε το ένα εκ των δύο αγνώστων προσώπων σε παρακείμενο σημείο του δρόμου, χωρίς όμως να εντοπίσει τη μοτοσικλέτα του.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας και από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του 31χρονου υπόπτου, τον οποίο είχε ανακόψει ο 27χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας. Ο 31χρονος συνελήφθη στη συνέχεια δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

