Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατανιστάσας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη λειτουργία χώρου κράτησης στον Αστυνομικό Σταθμό Παλαιχωρίου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση αστυνομικού προσωπικού για τη φύλαξη ενός κρατουμένου σε συνεχή βάση.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ζητώντας την άμεση επανεξέταση της κατάστασης και τη διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου κρατητηρίου, το οποίο «επιβαρύνει οικονομικά το κράτος και ταυτόχρονα αποδυναμώνει την αστυνόμευση της περιοχής».

Η πρακτική αυτή, σημειώνει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των αστυνομικών να ανταποκριθούν σε περιστατικά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Πιτσιλιάς, αφήνοντας κοινότητες ουσιαστικά χωρίς επαρκή αστυνόμευση.

Προσθέτει πως το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα από το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Μαδαρής προς τις αρμόδιες αρχές, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει ουσιαστική επίλυση και αναφέρει πως η ασφάλεια των κατοίκων της υπαίθρου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα.

«Δυστυχώς στην περιοχή της Πιτσιλιάς αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αστυνόμευσης. Στον Αστυνομικό Σταθμό Παλαιχωρίου δύο αστυνομικοί φυλάνε έναν κρατούμενο και η περιοχή μένει χωρίς αστυνόμευση» με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά στην περιοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει, προστίθεται, ότι πολλές κοινότητες μένουν ουσιαστικά χωρίς επαρκή αστυνόμευση. «Ζητούμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την άμεση παρέμβαση για να λυθεί αυτό το παράδοξο και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων της υπαίθρου», καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ