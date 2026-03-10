Το βρετανικό αντιτορπιλικό «Dragon» αναχώρησε από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας με κατεύθυνση την Κύπρο ώστε να συμβάλει στην άμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές (μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν και βαλλιστικούς πυραύλους).

Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.





The UK’s Type 45 destroyer HMS Dragon has left Portsmouth and is heading to Cyprus, loaded with ammunition.



The deployment was announced after a drone struck RAF Akrotiri last week.



The Royal Navy currently has no other major warship in the Mediterranean. pic.twitter.com/npRZDhm0de — BPI News (@BPINewsOrg) March 10, 2026

Επανειλημμένα έχει αναπτυχθεί επανειλημμένα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Σε περιόδους αυξημένης έντασης, χρησιμοποιείται συχνά για συνοδεία αεροπλανοφόρων και για ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο









