Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε πέρσι τον Ιούλιο στην Αγλαντζιά, με θύμα τον Κυριάκο Αντωνίου, 20 ετών, από τον Άγιο Δομέτιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία να προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον του οδηγού που εμπλέκεται στο δυστύχημα, οι οποίες σχετίζονται τόσο με τον θάνατο του 20χρονου όσο και με τροχαίες παραβάσεις που προέκυψαν από τη θανατηφόρα σύγκρουση.

Ο φάκελος της υπόθεσης είχε αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία τον προηγούμενο μήνα, στον οποίο προστέθηκε έκθεση εμπειρογνώμονα.

Υπενθυμίζεται πως, ο 20χρονος Κυριάκος Αντωνίου οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Λάρνακος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Λευκωσία. Στα φώτα τροχαίας, στην Λεωφόρο Λάρνακος, ο 20χρονος επιχείρησε στροφή δεξιά.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, εκείνη τη στιγμή, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, όχημα που οδηγούσε 24χρονος με συνοδηγό 23χρονο, το οποίο συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του 20χρονου Κυριάκου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα του θύματος, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, προσέκρουσε βίαια και στα φώτα τροχαίας.

Η αναπαράσταση που έγινε στο σημείο της τραγωδίας κατέδειξε σύμφωνα με πηγές ότι ο οδηγός του οχήματος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα πολύ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελίες για πίστα ταχύτητας στην Αγλαντζιά - «Δεν ευθυνόταν ο 20χρονος»

Νέα τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός ο 20χρονος Κυριάκος μετά από τροχαίο (ΦΩΤΟ)

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες- Στη ΝΥ θα προωθηθεί ο φάκελος