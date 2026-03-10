Αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθνικού έργου Smart Cyprus, εγκαθιστά ο Δήμος Αγίας Νάπας, σημειώνοντας ότι γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Κύπρο που προχωρά στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο Smart Cyprus συντονίζεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά την εφαρμογή κοινών έξυπνων λύσεων σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών».

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, «εγκαταστάθηκαν δοκιμαστικά από την εταιρεία «MK TTS» αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων στον χώρο στάθμευσης «Μελίσσι» στην Αγία Νάπα. Οι αισθητήρες θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης, παρέχοντας άμεση ενημέρωση τόσο στους πολίτες όσο και στις δημοτικές υπηρεσίες για τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης».

Μέσω της εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης, «οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και να καθοδηγούνται προς αυτές, μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής της στάθμευσης, αλλά και πιθανών προστίμων, μέσω της ίδιας εφαρμογής, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών».

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου ανέφερε ότι «η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών. Ο Δήμος συνεχίζει να πρωτοπορεί, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών».

Πρόσθεσε πως «η εφαρμογή της έξυπνης στάθμευσης θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης και θα προσφέρει άμεση και εύκολη ενημέρωση στους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις. Στόχος του Δήμου Αγίας Νάπας είναι η σταδιακή επέκταση του συστήματος σε όλους τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης».

Όπως είπε ο κ. Ζαννέττου «προγραμματίζουμε την εφαρμογή του συστήματος σε όλα τα πάρκινγκ του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμος Αγίας Νάπας θα προχωρήσει στην υλοποίηση και των άλλων βασικών δράσεων του έργου Smart Cyprus, δηλαδή στην εφαρμογή των έξυπνων φώτων και της έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο έργο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και "έξυπνης πόλης"».

Σημειώνεται ότι «το έργο Smart Cyprus, στοχεύει σε ένα σύγχρονο, πράσινο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών». Το έργο χρηματοδοτείται από το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος του Αύριο.



Διαβάστε επίσης: Χωρίς προβλήματα η μεταστέγαση μαθητών/τριών Ακρωτηρίου στο Κολόσσι





Πηγή: ΚΥΠΕ