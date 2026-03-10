Ικανοποίηση από την πρώτη μέρα προσωρινής μεταστέγασης των μαθητών/τριών Ακρωτηρίου στο Β’ Δημοτικό Κολοσσίου εξέφρασε, στο ΚΥΠΕ, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού. Σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρήσης λεωφορείων από ιδιωτική εταιρεία.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κουρίου, όπως έχει ενημερωθεί, η πρώτη μέρα των μαθητών/τριών του Ακρωτηρίου κύλησε ομαλά και δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα, ενώ σημείωσε ότι το πρόβλημα της μεταφοράς με λεωφορεία φαίνεται πως έχει επιλυθεί.

«Έχουμε εξεύρει λεωφορεία ιδιωτικής εταιρεία, που να διαθέτουν τις απαιτούμενες ζώνες ασφαλείας και αναμένουμε το πράσινο φώς, από το Υπουργείο, για να ξεκινήσουν αύριο τη μεταφορά μαθητών», συμπλήρωσε.

Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσαρμογή των παιδιών στο Β’ Δημοτικό Κολοσσίου, δήλωσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Ακρωτηρίου, υπογραμμίζοντας πως, τελικά έγινε κατορθωτό να μην χωριστούν τα τμήματα, καθώς υπήρχαν διαθέσιμες έξι αίθουσες διδασκαλίας.

Όσον αφορά στο θέμα των λεωφορείων, η κ. Αργυρού είπε πως «είμαστε στις διαδικασίες με τις λίστες των παιδιών και τη λήψη κάποιων συγκαταθέσεων που απαιτούνται από τους γονείς», ενώ ευχαρίστησε το Δήμο Κουρίου για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Σχολική Εφορεία, τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης και τον Επιθεωρητή του σχολείου, για τη συνεργασία και την κατανόηση στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε μετά την απόφαση για υποχρεωτική εκκένωση μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.



Πηγή: ΚΥΠΕ