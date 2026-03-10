Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν απάντησαν την Τρίτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας οι οκτώ κατηγορούμενοι στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, που εντοπίστηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα.

Μεταξύ των κατηγορούμενων βρίσκεται η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος και νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή κρατικής περιουσίας που αφορά 48.432 έγγραφα, κλοπή 370 αρχιτεκτονικών σχεδίων των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και κλοπή 431 αντικειμένων, που αφορούν ψηφιακούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται κατηγορίες που αφορούν κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός Φυλακών και συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα.

Σημειώνεται ότι η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ενώ κατείχε τη θέση της Διευθύντριας, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν ζήτημα δίκαιης δίκης, επικαλούμενοι παραβίαση του άρθρου 7 της ποινικής δικονομίας, σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού και παράδοσης του μαρτυρικού υλικού από την κατηγορούσα Αρχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, στους δικηγόρους των κατηγορουμένων παραδόθηκαν αντίγραφα όλων των εγγράφων και τεκμηρίων της υπόθεσης, με εξαίρεση τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των Φυλακών, τα οποία -όπως επισημάνθηκε- δεν φέρουν σήμανση διαβαθμισμένου εγγράφου.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ανέφερε ότι στις 6 Μαρτίου του 2026 στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους συνηγόρους υπεράσπισης, με το οποίο ενημερώνονταν ότι είχαν ετοιμαστεί αντίγραφα όλων των εγγράφων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αστυνομικών για την παραλαβή του υλικού.

Όπως είπε, το μόνο στοιχείο που εκκρεμούσε ήταν το αντίγραφο από το Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, το οποίο ετοιμάστηκε χθες, με αποτέλεσμα να αποσταλεί νέο μήνυμα προς την υπεράσπιση ότι είναι έτοιμο για παραλαβή.

Αναφορικά στα διαβαθμισμένα έγγραφα, η κ. Ματθαίου επανέλαβε ότι δεν θα παραδοθούν αυτούσια αντίγραφα, εξηγώντας ότι στα έγγραφα αυτά θα αναγράφεται η διαβάθμιση και το θέμα τους, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο θα απαλειφθεί.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η υπεράσπιση θα έχει τη δυνατότητα να τα επιθεωρήσει στο ΤΑΕ Αρχηγείου, παρουσία ανακριτών.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ζήτησε όπως οριστεί ειδική ημερομηνία, πριν από την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης επί της ουσίας, ώστε να αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις του αναφορικά με το άρθρο 7 και το κατά πόσο διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, θέση την οποία υιοθέτησαν και οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης, πλην του δικηγόρου του 5ου κατηγορουμένου, Γιώργου Παπαϊωάννου.

Εξάλλου, ο δικηγόρος της 2ης κατηγορούμενης, Αθηνάς Δημητρίου, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε ότι η πελάτισσά του απαντά στις κατηγορίες, διατηρώντας τη θέση ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν ακολούθησε την ορθή διαδικασία.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 26 Μαρτίου του 2026, στις 9:00, με τους κατηγορουμένους να παραμένουν ελεύθεροι με τους ίδιους όρους εγγύησης.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ