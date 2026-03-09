Στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου μεταστεγάζονται προσωρινά από αύριο, Τρίτη, οι μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Ακρωτηρίου και στο ΣΚΕ Κολοσσίου τα παιδιά του νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια του Δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, προς εξεύρεση λεωφορείων για μεταφορά των παιδιών δεν καρποφόρησε σήμερα και νέες προσπάθειες θα γίνουν από αύριο, γεγονός που φαίνεται να προκαλεί προβλήματα για γονείς που εργάζονται τις πρωινές ώρες.

Τα παιδιά του Δημοτικού Ακρωτηρίου θα μεταστεγαστούν προσωρινά, από αύριο και μέχρι την άρση της υποχρεωτικής εκκένωσης, στο Β’ Δημοτικό Κολοσσίου, ενώ τα παιδιά του νηπιαγωγείου Ακρωτηρίου, στην αίθουσα ΣΚΕ Κολοσσίου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Γεωργίου.

Παράλληλα, σημείωσε πως δεν έγινε κατορθωτό να εξευρεθούν κατάλληλα λεωφορεία για μεταφορά των μαθητών από το Ακρωτήρι και από τα ξενοδοχεία που φιλοξενούνται προσωρινά με τις οικογένειές τους.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεωφορεία, από την ΕΜΕΛ, που να φέρουν τις απαιτούμενες ζώνες ασφαλείας και, ως εκ τούτου, ζητήσαμε από τους γονείς να μεταφέρουν οι ίδιοι αύριο τα παιδιά, μέχρι να βρούμε τα κατάλληλα λεωφορεία», εξήγησε ο Δήμαρχος Κουρίου.

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού, ανέφερε ότι οι γονείς αναγκάστηκαν να διευθετήσουν, μεταξύ τους, την αυριανή μεταφορά των παιδιών, καθώς οι περισσότεροι εργάζονται τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, τόνισε πως ο Σύνδεσμος αναμένει όπως αύριο εξευρεθεί λύση, με διαθέσιμα λεωφορεία για μεταφορά των παιδιών.

Χαιρετίζοντας την απόφαση του ΥΠΑΝ στο αίτημα για προσωρινή μεταστέγαση των μαθητών/τριών Ακρωτηρίου, είπε πως η διευθέτηση δεν ικανοποιεί πλήρως, καθώς κάποιες τάξεις του Δημοτικού θα χωριστούν, παρά την προσπάθεια να παραμείνουν τα παιδιά με τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, τα παιδιά της Γ’, Δ’ και Ε’ τάξης θα χωριστούν σε άλλες τάξεις, ενώ η Β’ τάξη, που αριθμεί μόλις πέντε παιδιά, θα ενσωματωθεί σε τάξη του Δημοτικού Κολοσσίου. Για την Α’ και Στ' τάξη δεν θα υπάρξει διαχωρισμός των παιδιών, συμπλήρωσε.

Υπέδειξε, τέλος, ότι ο Σύνδεσμος και ο υπεύθυνος επιθεωρητής θα βρίσκονται αύριο πρωί στο Κολόσσι για να δουν από κοντά την εφαρμογή της μεταστέγασης και για να εξεταστούν οι όποιες αλλαγές χρειάζονται προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

