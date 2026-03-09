Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ενημέρωσε τη Βουλή των Κοινοτήτων για την επιχειρησιακή αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι η βρετανική στρατηγική στηρίζεται σε τρεις αρχές: Άμυνα, συντονισμό με συμμάχους και σαφή νομική βάση για τις στρατιωτικές αποφάσεις.

Ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο είχαν ήδη μεταφερθεί στην περιοχή μαχητικά Typhoon και F-35, ομάδες αντιμετώπισης drones, ραντάρ και συστήματα αεράμυνας, γεγονός που επέτρεψε στις βρετανικές δυνάμεις να ξεκινήσουν άμεσα αμυντικές επιχειρήσεις όταν άρχισαν οι ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρετανικά μαχητικά έχουν ήδη καταρρίψει drones πάνω από την Ιορδανία και σε πορεία προς το Μπαχρέιν, ενώ μονάδες αντι-drone απέτρεψαν επιθέσεις σε βάσεις της Συμμαχίας στο Ιράκ.

Για το αντιτορπιλικό HMS Dragon ο Χίλι είπε ότι θα αποπλεύσει τις επόμενες δύο μέρες για να αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η Βρετανία ενέκρινε επίσης τη χρήση των βάσεων RAF Fairford και Diego Garcia από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Κύπρο. Ο υπουργός είπε ότι τα υπολείμματα του drone αναλύονται από το ειδικό εργαστήριο για να εντοπιστεί πιθανός ξένος στρατιωτικός εξοπλισμός. Τόνισε επίσης ότι στο νησί βρίσκονται περίπου 4.000 μόνιμοι Βρετανοί στρατιωτικοί, ενώ έχουν αναπτυχθεί επιπλέον 400 άτομα για ενίσχυση δυνάμεων αεράμυνας.

Στο πλαίσιο του διεθνούς συντονισμού, ο Χίλι ανέφερε ότι η αντίδραση στην περιοχή γίνεται σε συνεργασία με συμμάχους του NATO, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι η στρατιωτική συνεργασία με την Κύπρο και τους εταίρους της περιοχής βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, να τηρεί τις δεσμεύσεις της στο NATO και να προστατεύει τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους της.

Πηγή: ΕΡΤ