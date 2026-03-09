Με δηκτικό τρόπο υποδέχτηκε η Daily Mail την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο για να ανακοινώσει την ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ και το Βασιλικό Ναυτικό εξακολουθούν να παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις απειλές που αντιμετωπίζει συχνά πυκνά το νησί λόγω της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι.

Ο θερμός εναγκαλισμός του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο ομόλογό του, περιγράφηκε από το μεγάλο βρετανικό μέσο ως «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ», με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως η επίσκεψη Μακρόν πραγματοποιήθηκε, την ώρα που το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, μαζί με την υποστηρικτική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν πλοία από τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται προς τα ανατολικά στη Μεσόγειο προκειμένου να συμβάλει στην άμυνα της Κύπρου, έπειτα από έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει η Daily Mail, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, παραμένει στο Πόρτσμουθ φορτώνοντας πυρομαχικά και δεν αναμένεται να αποπλεύσει για τη Μεσόγειο νωρίτερα από αύριο.

Διαβάστε επίσης: Στήριξη στην Κύπρο και μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης από Μακρόν-Μητσοτάκη

Πηγή: Πρώτο Θέμα