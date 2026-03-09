Οι επιτιθέμενοι με τα drones χρησιμοποίησαν το Google Maps για να στοχεύσουν τη βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αποκαλύπτουν οι Times.

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης έστειλαν τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις την ευρύτερη περιοχή.

«Η ενότητα είναι η δύναμη της Ευρώπης», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις του, ευχαριστώντας τους ηγέτες Ελλάδας και Γαλλίας για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά του και για «την έμπρακτη, για την ουσιαστική στήριξή σας, για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη».

Απευθυνόμενος τον κ. Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η παρουσία των μαχητικών F-16 καθώς και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο «ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, δεσμούς και αισθήματα αντιληπτά από κάθε Έλληνα και κάθε Κύπριο, γιατί ανάμεσα σε πολλά άλλα αντανακλούν την κοινή μας ιστορία, την εγγύτητα των χωρών μας και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε πάντοτε ο ένας δίπλα στον άλλο». Είναι μάλιστα ιδιαίτερα συμβολικό ότι η φρεγάτα Κίμων, μια σύγχρονη φρεγάτα γαλλικής κατασκευής, φέρει το όνομα ενός από τους μεγάλους ναύαρχος της αρχαίας Ελλάδας, στενά συνδεδεμένου με την κυπριακή ιστορία και σύμβολο ναυτικής ισχύος, περιφερειακής ασφάλειας αλλά και ηγεσίας, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η άμεση ανταπόκριση του Γάλλου Προέδρου στο αίτημα της Λευκωσίας με την ανάπτυξη στην Κύπρο της φρεγάτας Languedoc και του αντιαεροπορικού συστήματος Μistral «απέδειξε στην πράξη ότι η Γαλλία αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου». Είπε ακόμη ότι αναδεικνύει και υλοποιεί στην πράξη την εταιρική σχέση των δύο χωρών, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και στην στρατηγική συνεργασία που υπέγραψαν πριν λίγες εβδομάδες στο Παρίσι, όπως σημείωσε, «η οποία αφορά και τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και την κοινή μας πεποίθηση για την ανάγκη επικράτησης συνθήκων σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

Ευχαρίστησε και τους δύο «για την αμέριστη» στήριξή τους όπως και τους Πρωθυπουργούς Ιταλίας και Ισπανίας «για την δική τους ουσιαστική στήριξη». «Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει στην πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Με την αποφασιστική τους βοήθεια συμβάλλουν καθοριστικά στην σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης αλλά και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην περίοδο «σοβαρής αστάθειας» στην ευρύτερη περιοχή, είπε, «οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μας υπενθυμίζουν μια πολύ απλή αλήθεια: οτιδήποτε γίνεται στην Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, επηρεάζει την Ευρώπη, την ασφάλεια μας, την ενεργειακή μας σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές. Επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον». Γι’ αυτό το λόγο και οι χώρες μας, πρόσθεσε, έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, «μέσα στο πλαίσιο και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αν θέλετε 360 μοιρών. Μιας προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας».

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, η προσέγγιση αυτή καθοδηγεί και συνοψίζει και τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον εξάμηνο. «Μια Προεδρία που εστιάζει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, μέσα και από την εξωστρέφεια και με την άμεση γειτονιά μας και ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό ρόλο «τον οποίον υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος». Είπε ακόμη ότι η Κύπρος απέδειξε ότι αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιοχή, και ότι αξιοποιεί τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με όλα τα κράτη και τους λαούς της γειτονιάς της, που δοκιμάζονται από πολλές και συνεχιζόμενες κρίσεις.

Σημειώνοντας ότι οι Κύπριοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος, με την χώρα να είναι «θύμα παράνομης εισβολής και κατοχής», είπε ότι γι’ αυτόν τον λόγο, «αρχή και το τέλος κάθε μας απόφασης, κάθε μας ενέργειας αποσκοπεί στην διασφάλιση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας, ευημερίας, σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή».

Μεταφέροντας «την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του Κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση στήριξη, την ουσιαστική αλληλεγγύη», είπε μαζί, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν «ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σαφές μήνυμα: η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την επικράτηση συνθηκών σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Διότι, είπε κλείνοντας, «στιγμές όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, η ενότητα δεν είναι απλώς μια αρχή, δεν είναι απλώς μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης».

Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση, λέει ο Μακρόν

Στις δικές του δηλώσεις, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι σε καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή, η παρουσία του στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στέλνει το μήνυμα ότι «όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση» και ότι «η υπεράσπιση της Κύπρου είναι προφανώς ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τη χώρα σας, για τη γειτονική σας χώρα, εταίρο και φίλο σας, την Ελλάδα, αλλά και για τη Γαλλία και, μαζί με αυτήν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο πρώτος στόχος της επίσκεψής του είναι να εκφράσει την «πλήρη αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Κύπρο, η οποία, όπως είπε, την περασμένη εβδομάδα έγινε στόχος drone και πυραύλων.

«Αυτό μας οδήγησε να αναπτύξουμε ένα τμήμα αντιπυραυλικής άμυνας Mistral και να αναπτύξουμε αμέσως τη φρεγάτα Languedoc, η οποία κατέστη δυνατή κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», συμπλήρωσε.

Χαιρέτισε παράλληλα την κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης με την αποστολή φρεγατών, οι οποίες, όπως είπε, υπογραμμίζουν επίσης τη δύναμη της βιομηχανικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και την κινητοποίηση ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Συμπλήρωσε ότι πέρα από αυτή την παρουσία, γαλλική αεροναυτική ομάδα με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται πλέον κοντά στην Κύπρο προκειμένου να συμβάλει στη συνολική αμυντική στάση και μακροπρόθεσμη εξασφάλιση του νησιού.

Ο δεύτερος στόχος μας είναι ο συντονισμός τον προσπαθειών μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας και των Ευρωπαίων υπηκόων στην περιοχή, να συνοδεύσουμε τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και να προβούμε σε ενίσχυση κάθε επείγουσας επιχείρησης που θα χρειαστεί, συνέχισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Προσέθεσε ότι ο τρίτος στόχος των τριών ηγετών είναι να διαβεβαιώσουν όλους τους εταίρους τους, έχοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με αρκετές χώρες που δέχθηκαν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Είπε επίσης πως ακόμη ένας στόχος αφορά στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα, στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES, «μιας ήδη υπάρχουσας συμμαχίας με έδρα την Ελλάδα, η οποία συντονίζεται επί του παρόντος από την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα συμβάλει με δύο φρεγάτες σε αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα, προετοιμάζεται μια αποστολή καθαρά αμυντικού, συνοδευτικού χαρακτήρα, η οποία, όπως είπε, πρέπει να γίνει σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη και έχει ως στόχο να επιτρέψει, μόλις αυτό καταστεί δυνατό, μετά το πέρας της πιο έντονης φάσης της σύγκρουσης, τη συνοδεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενοπλοίων, ώστε να ανοίξουν σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι «ζωτικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τη διακίνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να εξάγονται και πάλι από την περιοχή αυτή».

Ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται επίσης σε εγρήγορση αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο, καθώς από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ «ανέλαβε την ευθύνη και διέπραξε το σοβαρό σφάλμα να επιτεθεί στο Ισραήλ και να στοχεύσει την Κύπρο» προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ, σήμερα, με τις χερσαίες επιχειρήσεις και τις επιθέσεις του, απάντησε στην επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Η κατάσταση αυτή είναι προφανώς πολύ ανησυχητική και, στην ουσία, ο στόχος μας είναι απλός. Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει όλες τις επιθέσεις από το λιβανικό έδαφος, διότι θέτει σε κίνδυνο όλους τους Λιβανέζους και όλες τις Λιβανέζες. Στη συνέχεια, το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν τη στρατιωτική του επιχείρηση και τις επιθέσεις του στον Λίβανο, ώστε να αποκατασταθεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να αναλάβουν οι μόνες νόμιμες ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου τη διασφάλιση της ασφάλειας του εδάφους τους», είπε, μεταξύ άλλων.

Προσέθεσε ότι προκειμένου να προωθηθεί αυτή η προσπάθεια, πέρα από τις θέσεις που ήδη καταλαμβάνει στην περιοχή και τα αμυντικά συστήματα που έχουν παραδοθεί σε διάφορες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες, και πέρα από όσα έχουν γίνει για την Κύπρο, η γαλλική παρουσία που θα αναπτυχθεί από την ανατολική Μεσόγειο έως την Ερυθρά Θάλασσα και στα ανοικτά του Ορμούζ, περιλαμβάνει την κινητοποίηση 8 φρεγατών, 2 αμφίβιων ελικοπτεροφόρων και του γαλλικού αεροπλανοφόρου.

Προσέθεσε πως θα ληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες μέσα στην εβδομάδα, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες αναφορικά με τα ενεργειακά ζητήματα και τα οικονομικά ζητήματα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μακρόν, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας G7, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι συνάντηση μεταξύ των υπουργών Ενέργειας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ενέργεια. «Επιθυμώ να κινητοποιήσουμε σε επίπεδο G7 μια στενή συνεργασία για την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων και, μέσω των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε, ελπίζω ότι θα συμβάλουμε στην απαραίτητη αποκλιμάκωση», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, αφού ευχαρίστησε εκ νέου τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, εξέφρασε την υποστήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο και προς όλες τις χώρες της περιοχής και το πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι, ενώ η Κύπρος ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η στρατηγική αυτονομία των Ευρωπαίων είναι η ενότητα μιας Ευρώπης που ξέρει να υπερασπίζεται τον εαυτό της».

«Η Ευρώπη της άμυνας, την οποία επιθυμούμε, δεν είναι απλώς λέξεις, έννοιες που έχουμε πλέον διαμορφώσει, μέσα και χρηματοδοτήσεις που έχουμε θέσει σε εφαρμογή» αλλά επίσης στρατιωτικές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί, και ουσιαστικά «η αλληλεγγύη των εθνών μας σε πράξη», είπε. «Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που βρίσκομαι σήμερα δίπλα σας και που μπορώ να εκφράσω στους Κύπριους την πραγματική μας υποστήριξη», κατέληξε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Για ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, έκανε λόγο ο Μητσοτάκης

«Οι ιστορικοί δεσμοί μας ενώνουν πολύ περισσότερο παρά ποτέ», είπε ο κ. Μητσοτάκης στις δικές του δηλώσεις, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, «δεν θα μείνει ποτέ μόνη».

Είπε ότι οι τρεις χώρες στέλνουν ένα «ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, «έθεσε ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυροί, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί πολιτιστικοί δεσμοί».

Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, πρόσθεσε, «είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Γι’ αυτό, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σημείωσε, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις «κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα», με δύο ελληνικές φρεγάτες εκ των οποίων η μία, «το καμάρι του ελληνικού στόλου», η φρεγάτα Κίμων, και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper.

Ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρόεδρο για την απόφασή του να συμμετάσχει στην συνάντηση, «αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων» της χώρας του.

«Οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κυπριακή Δημοκρατία την οποία ακολούθησαν και η Ιταλία και η Ισπανία, «αντανακλά και την ουσία» της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 42, παράγωγος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό Άρθρο της Συνθήκης.

«Γιατί αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μία τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές;» έθεσε το ερώτημα ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή Ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη».

Αναφέροντας ότι, «οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική επιπλοκή», σημείωσε ότι σκοπός «είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή».

«Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της Ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση ASPIDES «αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης» να προστατεύσουν την ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή, η οποία, όπως είπε, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ευημερία των λαών και σήμερα βάλλεται. Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν την Επιχείρηση ASPIDES με περισσότερα πλωτά μέσα, σημειώνοντας, «είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε» και θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουν πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για τις εξελίξεις, και για πιθανές μετακινήσεις πληθυσμών.

Είπε ακόμη ότι οι αρχές της Ελλάδας, «είναι ξεκάθαρες: το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης μέσης Ανατολής και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και ιδίως του Λιβάνου».

Κλείνοντας, απευθυνόμενος «στον Κυπριακό Ελληνισμό», είπε, μεταξύ άλλων «θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνοι εμείς. Είμαστε πολλοί γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο».

