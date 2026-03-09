Τους πιλότους των ελληνικών F-16 στην Κύπρο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στην Κύπρο, όπου συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Μετά τις κοινές δηλώσεις με τους δύο ηγέτες, ο Έλληνας πρωθυπουργός βρέθηκε το μεσημέρι στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμέυσει στην Κύπρο

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε με τους πιλότους και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά F-16.

Πηγή: Πρώτο Θέμα