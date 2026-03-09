Η Λιάνα Κανέλλη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Action 24 όπου αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την έκρυθμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, την θέση της Ελλάδας, η οποία ήδη έχει στείλει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F16.

Όσον αφορά την στρατιωτική συνεισφορά της Ελλάδας στην Κύπρο, η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε, «δεν μπορείτε να θεωρήσετε ότι προασπίζετε μια χώρα κομμένη στα δύο που είναι η Κύπρος, μη παραδεχόμενοι την έννοια της συμμαχικής δύναμης που κατέχει το 40% του εδάφους της».

«Αυτή την στιγμή που μιλάτε και λέτε για άμυνα και για τα δύο που κατέβηκαν κάτω, γιατί δυστυχώς πρέπει να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές, έχουν κατεβάσει και οι Τούρκοι άλλα έξι. Δεν μου λέτε, να ρωτήσω κάτι ευθέως, λοιπόν μαζί θα αμυνθούμε; Μαζί θα αμυνθούμε; Τα 4 + 2 έξι και τα 6 +2 οχτώ; Και θα αμυνθούμε έναντι τίνος, τίνος επιτιθέμενου; Στα σοβαρά μιλάμε τώρα;», κατέληξε.

