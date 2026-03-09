Την ακύρωση των προγραμματισμένων κρουαζιέρων στις 20 και 23 Μαρτίου 2026 με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery ανακοίνωσε η Celestyal, λόγω των εξελίξεων που παρακολουθεί στενά στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια από το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποβίβασης των τελευταίων επιβατών από το Celestyal Journey, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 24 ωρών. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ντόχα του Κατάρ.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι και τα δύο πλοία παραμένουν πλήρως λειτουργικά και έτοιμα να αποπλεύσουν, με την αναχώρησή τους από την περιοχή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης, η Celestyal αποφάσισε να ακυρώσει τις κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου», που ήταν προγραμματισμένες για τις 20 και 23 Μαρτίου αντίστοιχα και πραγματοποιούνται από το Celestyal Discovery. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την επανατοποθέτηση του πλοίου στη Μεσόγειο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι επιβάτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κράτηση για τις συγκεκριμένες κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων είτε πίστωση για μελλοντική κρουαζιέρα. Η εταιρεία καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

Η Celestyal υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων της το συντομότερο δυνατό, ευχαριστώντας παράλληλα τους επιβάτες και τους συνεργάτες της για την υπομονή και την κατανόησή τους.