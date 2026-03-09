Ανησυχία για την κατάσταση στην Κύπρο εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία και πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα και να ενισχύσει την παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στα Κατεχόμενα.

Παράλληλα καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν και αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία της αντιπολίτευσης για την Κύπρο

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ του δήμου Γκιόλμπασι, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Κύπρο και ζήτησε ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της χώρας στο νησί.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε:

«Ανησυχούμε για τις βόμβες και τα θραύσματα που πέφτουν στην Κύπρο. Δίνουμε μεγάλη σημασία ιδιαίτερα στην ταχεία ανάπτυξη του στρατού και του πολεμικού μας ναυτικού στη Βόρεια Κύπρο (σ.σ. Κατεχόμενα) και στο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα εκεί. Το μυαλό μας είναι στην Κύπρο, στην Παλαιστίνη και στους μουσουλμάνους στο Ιράν».

Καταδίκη των επιθέσεων στο Ιράν

Ο Οζέλ τοποθετήθηκε επίσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν και ζητώντας αποκατάσταση της δικαιοσύνης και αποκλιμάκωση της έντασης.