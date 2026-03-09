Δεν επιβεβαίωσε η Ντάουνινγκ Στριτ τις πληροφορίες ότι το βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales προετοιμάζεται για ανάπτυξη στη Μεσόγειο εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με πιθανή ανάπτυξη, ενώ το Prince of Wales βρίσκεται ούτως ή άλλως σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε σχετικά: «Το HMS Prince of Wales βρισκόταν ανέκαθεν σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Το υπουργείο Άμυνας αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για να αποπλεύσει για οποιαδήποτε αποστολή, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξή του».

Παρόμοια τοποθέτηση έκανε και εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «το HMS Prince of Wales βρίσκεται πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ενισχύουμε περαιτέρω την προετοιμασία του, μειώνοντας τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να αποπλεύσει για οποιαδήποτε αποστολή».

Μέχρι στιγμής, η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί μόνο για την αποστολή του HMS Dragon, ενός αντιτορπιλικού Type 45, στην Κύπρο, μετά το πλήγμα που δέχθηκε από drone η αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Ωστόσο, το πλοίο δεν έχει ακόμη αποπλεύσει. Παραμένει στο Πόρτσμουθ, όπου προετοιμάζεται και ανεφοδιάζεται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News αναμένεται να αναχωρήσει για την Κύπρο το νωρίτερο αύριο.



Πηγή: Πρώτο Θέμα