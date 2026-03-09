Σε βαρύ πένθος βύθισε την οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου ο θάνατος του Νικόλαου Πούλλου, από τη Λευκωσία, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 08 Μαρτίου, 2026, σε ηλικία 51 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 10/03/2026 στις 12μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο και η ταφή στο νέο κοιμητήριο Λακατάμειας στην Μακεδονίτισσα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11π.μ..

Ο Νικόλαος Πούλλος, Αστυφύλακας 166, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 1998, την οποία υπηρέτησε για 27 συναπτά έτη, με υπηρεσία σε διάφορα Τμήματα του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.