Συνεχίζονται οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, ιχνηλατήσεις και δειγματοληψίες για τον αφθώδη πυρετό σε παγκύπρια βάση και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι εκτός της επαρχίας Λάρνακας, δήλωσε τη Δευτέρα η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 34 μολυσμένες μονάδες, όλες εντός της μολυσμένης ζώνης, συν το ένα περιστατικό που εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες και αφορά παράνομη μετακίνηση μοσχαριών σε παράνομο υποστατικό, τα οποία, όπως είπε, έχουν ήδη θανατωθεί.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί σε παγκύπρια βάση, και έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα 159.100 δόσεις για αιγοπρόβατα και 79.100 δόσεις για βοοειδή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διευθέτηση για την παραλαβή του εμβολίου των χοίρων από τη Γερμανία.

Συμπλήρωσε ότι βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη η θανάτωση βοοειδών σε μονάδες στην Δρομολαξιά, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι θανατώσεις σε 9 μονάδες, με συνολικό αριθμό ζώων 269 αγελάδες και γύρω στα 13.890 αιγοπρόβατα.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι τρόποι θανάτωσης που χρησιμοποιούνται είναι οι ενδεδειγμένοι από την κτηνιατρική νομοθεσία για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή το όπλο κρούσης και το φάρμακο ευθανασίας.

Αναφορικά με την επάρκεια του φαρμάκου ευθανασίας ειδικότερα, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν αγοράσει όλη τη διαθέσιμη ποσότητα του συγκεκριμένου φαρμάκου που κυκλοφορούσε στην Κύπρο, έχουν συγκεντρωθεί όλες οι ποσότητες που υπήρχαν στα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε όλες τις επαρχίες και στους ιδιώτες κτηνιάτρους, ενώ παράλληλα από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος έχει παραγγελθεί μια πολύ μεγάλη ποσότητα που αναμένεται να έρθει.

Είπε, ακόμη, ότι τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να εφαρμόζονται και γίνονται όλα σεβαστά, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ληφθεί υπόψιν η ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Ερωτηθείσα γιατί κάποιες οργανώσεις διαμαρτύρονται για τη θανάτωση ζώων με τη χρήση εμβόλου, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι προφανώς ενοχλεί η θέα της διαδικασίας. «Δεν είναι καθόλου ευχάριστο για κανέναν να το κάνει αυτό το πράγμα. Και εδώ θέλω να εκφράσω την έντονη ανησυχία και την απογοήτευση που έχουμε για τον τρόπο που παρουσιάζεται το έργο τόσο των ιδιωτών όσο και των δημόσιων κτηνιάτρων, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, από την πρώτη ημέρα, για να αντιμετωπίσουν μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι ευχάριστο το να κάνεις ευθανασία σε ένα ζώο», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν προσπαθήσαν οι κτηνοτρόφοι να μπλοκάρουν τις διαδικασίες θανάτωσης, η κ. Γεωργιάδου απάντησε ότι πράγματι προσπάθησαν και για αυτό τον λόγο υπήρξε προς στιγμήν μια τεταμένη κατάσταση. «Προσπαθήσαμε να κάνουμε ανασύνταξη με το συνεργείο μας, έγιναν καταγγελίες στην Αστυνομία και συνεχίζουμε το έργο μας», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως έγιναν καταγγελίες και για το βίντεο με τις θανατώσεις που κυκλοφόρησε ευρέως.

«Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να βγαίνει προς τα έξω, ο κόσμος να βλέπει αυτό το οποίο ενδείκνυται να γίνει σε τέτοια κατάσταση. Είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση με τον ιό, δεν είμαστε σε μια ήσυχη, ήρεμη φάση. Ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, πολύ μεταδοτικός και οφείλουμε να τον περιορίσουμε. Η θανάτωση είναι ένα μέτρο περιορισμού και όλα τα άλλα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν και ελπίζω και εύχομαι να εφαρμόζονται, οι μετακινήσεις, οι απολυμάνσεις, η βιοασφάλεια, που τα λέμε από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Ερωτηθείσα αν έχουν εντοπιστεί κρούσματα και σε άλλες επαρχίες, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι μέχρι στιγμής, παρότι έχουν έρθει στο εργαστήριο αρκετά δείγματα από όλες τις επαρχίες, δεν έχει βρεθεί κάτι. «Και εύχομαι να μην βρούμε, είναι παρήγορο. Ο στόχος είναι να τον κρατήσουμε στη Λάρνακα, στη συγκεκριμένη μολυσμένη περιοχή. Αναμένεται ότι το λογικό είναι να βρούμε κι άλλα στη μολυσμένη περιοχή, δεν θα μας ξενίσει, ούτε θα μας πανικοβάλει, γιατί ο στόχος είναι να κρατηθεί εκεί», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τον εμβολιασμό για τους χοίρους, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι αναμένεται το σχετικό εμβόλιο. «Έγινε η παραγγελία και αναμένουμε να ετοιμαστεί και να μας έρθει. Ελπίζω εντός του μήνα να έρθει από τη Γερμανία», προσέθεσε.

Συμπλήρωσε ότι οι χοίροι είναι από την πρώτη στιγμή σε περιορισμό. «Δεν επιτρέπεται ούτε κουνούπι να μπει ή να βγει από τα χοιροστάσια, μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι και χειρίζονται την κάθε μονάδα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα για πληροφορίες στον Τύπο σε σχέση με πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι δεν πρόκειται για θέμα βοήθειας, αλλά για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων καθώς η Κύπρος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση.

«Είμαστε ένα πολύ μικρό νησί όπου η μία φάρμα είναι πολύ κοντά με την άλλη. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Η νομοθεσία έχει αυστηρότατες οδηγίες που είναι η καθολική θανάτωση όλου του κοπαδιού έστω και ένα ζώο να βρεθεί θετικό. Άρα προσπαθεί και ο Πρόεδρος να δει τι άλλο μπορεί να κάνει», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τη σύσταση επιτροπής που να διαχειρίζεται τα θέματα αποζημιώσεων, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι έχει δοθεί οδηγία για να συσταθεί αυτή η επιτροπή.

«Είμαστε στη φάση που έχουν μπει τα άτομα του δημοσίου, δηλαδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας και όποιοι άλλοι εμπλέκονται. Έχουν σταλεί επιστολές στις αγροτικές οργανώσεις για να ορίσουν εκπρόσωπό τους και να ξεκινήσουν τις διεργασίες για τη συγκεκριμένη επιτροπή. Μέχρι χθες περιμέναμε απάντηση να οριστούν άτομα, κάποιοι όρισαν, φαντάζομαι ότι πρέπει ήδη να ξεκίνησαν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ