Μετά από το χτύπημα RAF Ακρωτηρίου από drone, η αεροπορική βάση βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την επάρκεια της άμυνάς της. Ο Greg Bagwell, πρώην ανώτατος διοικητής της Βασιλικής Αεροπορίας και νυν πρόεδρος της UK Air & Space Power Association, δημοσίευσε εκτενή ανάλυση στο X, θέτοντας το ερώτημα: «Υπερασπιστήκαμε επαρκώς το Ακρωτήρι;».

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή που πληθαίνουν οι αναφορές για πιθανή πυραυλική επίθεση στη βάση, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης μεταξύ United States, Israel και Iran.





Ο ρόλος της βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο

Η βάση Ακρωτηρίου, αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακό κόμβο για επιχειρήσεις και logistics στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Bagwell, η δραστηριότητα της βάσης δεν αποτελεί «μυστικό», καθώς χρησιμοποιείται συστηματικά για την υποστήριξη επιχειρήσεων πιο ανατολικά, λειτουργώντας ως αυτόνομο επιχειρησιακό κέντρο.

Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με απειλές για ευρύτερη σύγκρουση, οδήγησαν σε αύξηση των επιπέδων συναγερμού στην περιοχή.

Οι αρχικές ενισχύσεις πριν από τις εχθροπραξίες

Ο Bagwell επισημαίνει ότι η Βρετανία είχε ήδη ενισχύσει τη βάση περίπου έναν μήνα πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν μαχητικά Eurofighter Typhoon και F‑35B Lightning II, καθώς και πρόσθετες χερσαίες δυνάμεις.

Παράλληλα, το RAF Regiment είχε ήδη αναπτύξει δυνάμεις προστασίας της βάσης, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για ανάπτυξη στοιχείων του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Sky Sabre air defence system. «Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, αυτό θα φαινόταν επαρκές», σημειώνει ο Bagwell, εξηγώντας ότι τα μαχητικά ήταν πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν για αναχαιτίσεις drones στο Ιράκ ή την Ιορδανία.

Η αιφνιδιαστική επίθεση

Η Βρετανία δεν αναμενόταν να συμμετάσχει άμεσα σε αμερικανικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για το Ακρωτήρι να εκτιμηθεί αρχικά ως χαμηλός. Ωστόσο, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν ξεκίνησαν πριν από την πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων της Γενεύης, αιφνιδιάζοντας πολλούς αναλυτές.

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται ο Bagwell, παραμένει ασαφές τι ακριβώς εκτοξεύθηκε προς την περιοχή των βρετανικών βάσεων. Υπήρξαν, όπως σημειώνει, πληροφορίες για δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την Κύπρο και δύο drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από τη θάλασσα, ενώ μόνο ένας πύραυλος φέρεται να έπληξε το αεροδρόμιο την πρώτη Κυριακή των επιθέσεων.





Η διεθνής κινητοποίηση μετά το πλήγμα

Μετά το περιστατικό, ευρωπαϊκές χώρες μετακίνησαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή για την προστασία του πιο εκτεθειμένου τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βρετανία αποφάσισε να αναπτύξει το αντιτορπιλικό HMS Dragon (D35), τύπου Type 45 destroyer, το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει με προορισμό την Κύπρο.

Παράλληλα, αναπτύσσονται ελικόπτερα έγκαιρης προειδοποίησης Crowsnest AEW system καθώς και ελικόπτερα εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet missile, τα οποία προσφέρουν κοντινή άμυνα έναντι drones και πυραύλων.





HMS Dragon has been equipped with ammunition and vital supplies, ensuring full operational readiness.



Κριτική για καθυστερημένη αντίδραση

Ο Bagwell σημειώνει ότι από την πρώτη επίθεση, η οποία φέρεται να προήλθε από τον Λίβανο, δεν έχουν αναφερθεί νέες εκτοξεύσεις προς την Κύπρο. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που έπληξαν το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Παρά ταύτα, ο ίδιος εκφράζει επιφυλάξεις για το αν οι πρόσφατες ενισχύσεις αποτελούν ουσιαστική στρατιωτική ανάγκη ή πολιτική αντίδραση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η σημερινή ενίσχυση ίσως μοιάζει με «κλείσιμο της πόρτας του στάβλου αφού το άλογο έχει ήδη φύγει».

Οι μελλοντικές ανάγκες άμυνας

Με την άφιξη του HMS Dragon, η βάση Ακρωτήρι, θα διαθέτει σχεδόν το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων βρετανικών επιλογών αεράμυνας. Ωστόσο, ο Bagwell υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρότερες χερσαίες λύσεις άμυνας έναντι πυραύλων και drones.

Όπως προειδοποιεί, σε περίπτωση πλήρους πολεμικής σύγκρουσης, «οι άμυνες θα πρέπει να σκληρύνουν», καθώς οι απειλές στην περιοχή αυξάνονται.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Η ανάλυση του Bagwell επιχειρεί να διαχωρίσει τη στρατιωτική λογική από την πολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης. Όπως σημειώνει, πριν από την έναρξη του πολέμου ελάχιστοι ζητούσαν την ανάπτυξη περισσότερων δυνάμεων στο Ακρωτήρι.

Το νήμα του συνοδευόταν από δορυφορικές εικόνες της βάσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της Open Source Intelligence (OSINT) στην παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.



