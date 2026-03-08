Το Υπουργείο Εξωτερικών πληροφορεί ότι με την άφιξη χθες βράδυ της έκτης ναυλωμένης πτήσης για επαναπατρισμό των συμπολιτών μας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αφιχθεί στην Κύπρο συνολικά 950 άτομα, στην πλειοψηφία τους Κύπριοι και μέλη των οικογενειών τους, καθώς και μόνιμοι κάτοικοι και Ευρωπαίοι πολίτες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών του, θα συνεχίσει την παροχή προξενικής αρωγής προς τους Κύπριους πολίτες που έχουν επηρεαστεί και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, καθώς και πέραν αυτής, με στόχο την επιστροφή τους στην Κύπρο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να ευχαριστήσει τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν συνδράμει στην επιχείρηση και ειδικότερα για τη στήριξη των στελεχών του Υπουργείου Άμυνας και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

