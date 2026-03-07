Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η Αστυνομία στο Αεροδρόμιο Λάρνακας Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να εμφανιστεί εκ νέου στο Δικαστήριο στις 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εναντίον του υπάρχει ερυθρά αγγελία και εκζητείται από τις αρχές της Γερμανίας για αδικήματα τρομοκρατίας.

Αφίχθη στην Κυπριακή Δημοκρατία από Βηρυτό για διαμετακόμιση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Συνελήφθη με προσωρινό ένταλμα σύλληψης και παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου εκδόθηκε διάταγμα να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 13 Μαρτίου για συνέχιση της διαδικασίας.

